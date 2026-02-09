Musik ‚Wird die Welt schockieren‘: Diplo bestätigt Arbeit am BTS-Album

Bang Showbiz | 09.02.2026, 18:30 Uhr

Diplo hat angekündigt, dass BTS‘ kommendes Album ‚ARIRANG‘ „die Welt schockieren“ wird.

Der Produzent arbeitete an der neuen Platte der K-Pop-Boyband, die am 20. März erscheint, und bezeichnete die 14 Songs umfassende Sammlung als das „verrückteste Album aller Zeiten“.

Im Gespräch mit TMZ auf der Fanatics-Super-Bowl-Party am Wochenende sagte er: „Ich fühle mich einfach so glücklich, weil ich seit drei Jahrzehnten arbeite und mich mit einer Gruppe wie dieser zusammentun durfte, und sie mir vertrauen und wir großartige Musik machen … ehrlich, das wird die Welt schockieren. Verrücktestes Album aller Zeiten.“ Über die Gesangsleistungen sagte er: „Jung Kook – kein Autotune. Perfekte Stimme.“ Er erklärte weiter: „Auf jeden Fall wird es das Größte sein, was ich je gemacht habe.“

BTS erklärten zuvor, sie hoffen, dass die Platte „Zeit und Generationen überdauert“. Das Album ist ihre erste Veröffentlichung seit mehr als drei Jahren. In der Zwischenzeit hat jedes Mitglied der Band seinen in Südkorea verpflichtenden Militärdienst abgeschlossen.

Zur Promotion der LP nahm jedes Bandmitglied eine versteckte Sprachnachricht auf, die durch Anklicken des Covers auf der BTS-Website abrufbar ist. Darin sprechen sie darüber, wie sehr sie sich auf die Zukunft der Gruppe freuen und wie sehr sie ihre treue Fangemeinde – ARMY – inspiriert. Jung Kook sagte: „Wir haben unsere Gefühle miteinander geteilt, während wir das Album fertiggestellt haben – wie sehr wir euch vermisst haben, wie sehr wir euch schätzen und wie sehr wir uns auf die Zukunft freuen.“ J-hope bemerkte: „Während wir an diesem Album gearbeitet haben, haben wir darüber nachgedacht, welche Musik und welche Geschichten am meisten nach BTS klingen.“ RM sagte: „Wir hoffen, dass ‚ARIRANG‘ von BTS ein Album wird, das Zeit und Generationen überdauert und euch lange, lange begleitet.“ SUGA kommentierte: „Nach vielen Gesprächen haben wir ein Album mit 14 Tracks gemacht, das die Geschichten von uns sieben einfängt.“ Jin sagte: „Danke, dass ihr immer an unserer Seite seid. Was ist euer ARIRANG?“ Und V fügte hinzu: „Das ist unser erstes vollständiges Gruppenalbum seit drei Jahren und neun Monaten; wir haben viel Zeit damit verbracht, über unsere Wurzeln und unsere Identität als Gruppe nachzudenken.“

Das Projekt trägt seinen Namen nach ‚Arirang‘, dem weltweit bekannten koreanischen Volkslied, das für seine emotionale Wirkung und kulturelle Bedeutung geschätzt wird. Es wird häufig mit Themen wie Trennung, Wiedersehen und gemeinsamer Sehnsucht verbunden – ein passender Bezugspunkt für ein Album, das stark von Reflexion und Identität geprägt ist.

Laut dem Team der Gruppe richtet sich BTS mit ‚ARIRANG‘ stärker nach innen, greift auf ihr Erbe und ihre persönlichen Erfahrungen zurück, um ein Werk zu schaffen, das nur sie selbst erschaffen konnten. Das Album soll universelle Emotionen erkunden, die ihre Musik seit jeher prägen – Liebe, Sehnsucht und die Komplexität des Erwachsenwerdens – und gleichzeitig tief mit ihren Anfängen in Korea verbunden bleiben.