Musik Zahlreiche Stars begeistern beim Auftakt der ‚FireAid‘-Konzerte

Billie Eilish - Kia Forum Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 11:00 Uhr

Unter anderem haben Billie Eilish und Green Day mit ihren Performances Spenden für die Opfer der kalifornischen Feuer gesammelt.

Billie Eilish trat gemeinsam mit Green Day beim Auftaktkonzert der ‚FireAid‘-Veranstaltungen auf.

Das Event, das am Donnerstag (30. Januar) gleichzeitig an zwei verschiedenen Veranstaltungsorten in Los Angeles stattfand, sammelt Spenden für die Opfer der kalifornischen Waldbrände. Mindestens zwanzig Menschen waren durch die Feuer getötet worden, tausende wurden durch die Flammen obdachlos. Das kurzfristig geplante Wohltätigkeitskonzert wurde am Abend von Green Day eröffnet. Zur Überraschung des Publikums bat die Poppunkband kurze Zeit später Billie Eilish als Special Guest auf die Bühne. Gemeinsam gaben die Musiker den Green-Day-Song ‚Last Night on Earth‘ aus dem Jahr 2009 zum Besten. Frontmann Billie Joe Armstrong rief dabei den Zuschauern zu: „Kalifornien, Los Angeles, Altadena, die Palisades – wir stehen das zusammen durch.“

Neben den Rockern und der ‚bad guy‘-Interpretin traten außerdem Alanis Morrissette, St. Vincent, Katy Perry, Joni Mitchell, Pink, Rod Stewart, Stevie Nicks und die Red Hot Chili Peppers auf. Eine besondere Reunion gab es von den Nirvana-Mitgliedern Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear, die mit Joan Jett am Mikrofon einige Hits der legendären Grunge-Band zum Besten gaben.