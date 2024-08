Stars Zoe Kravitz: Impostor-Syndrom

Zoe Kravitz - The Batman UK Screening - 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2024, 18:00 Uhr

Die 35-jährige Schauspielerin hatte laut eigener Aussage mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen.

Zoe Kravitz litt während der Dreharbeiten zu ‚Blink Twice‘ am Impostor-Syndrom.

Die 35-jährige Schauspielerin übernahm für den Thriller das erste Mal in ihrer Karriere die Regie bei einem Filmprojekt. Während der Dreharbeiten hatte sie jedoch wiederholt mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen. Auf die Frage, ob sie bereits Erfahrungen mit dem sogenannten Impostor-Syndrom gemacht habe, antwortete Zoe im Gespräch mit der ‚New York Times‘: „Absolut. Jeden Tag. Am ersten Tag habe ich mich definitiv in einem Moment gefragt, was ich hier überhaupt mache. Ich war einfach total überfordert und zweifelte daran, dass ich es schaffen könnte. Aber das Tolle am Regie führen ist, dass man so beschäftigt ist, dass man gar nicht so viel Zeit hat, sich Sorgen zu machen. Ich bin eine sehr verkopfte Person. Ich habe wahrscheinlich mehrmals am Tag eine existentielle Krise und denke über den Tod nach.“

Letztendlich konnte sich die Tochter von Musiklegende Lenny Kravitz und Schauspielikone Lisa Bonet jedoch selbst beruhigen, indem sie ihre Sorgen mit Humor nahm. Sie erzählt weiter: „Ich habe mir einfach andauernd selbst den Witz erzählt: Ich habe gar keine Zeit an den Tod zu denken, weil ich so beschäftigt bin. Und wenn der Film schrecklich wird, ist es auch egal, denn wir werden irgendwann eh alle sterben, also ist es okay.“