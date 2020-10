„The Voice of Germany“: Das wurde aus den Gewinnern!

View this post on Instagram

Hey my Clouds! Meine neue Single "Auch wenn es gelogen ist" ist endlich da! Ich freue mich so sehr, ich konnte einfach nicht länger warten. Teilt diesen Beitrag in Eurer Story und markiert mich! Ich reposte Eure Stories dann, let's go! Aber bevor ich es vergesse, ohne ein ganz besonderes Team wäre das nicht möglich gewesen – danke an Ayke Witt @aykewitt und Kai Schelenz @sir.cam.a.lot , welche beide das Musikvideo gedreht und mit mir zusammen die Ideen dazu entwickelt haben! Und danke an Fabian Riaz @fab_riaz , welcher ebenfalls beim Dreh geholfen hat! Ich hoffe Euch allen gefällt das Ergebnis und meine neue Single! #linkinbio ______________________________________________ #auchwennesgelogenist #jamielee #jamieleekriewitz #singlerelease #newsingle #musicvideo #musikvideo #thevoiceofgermany #tvog2015 #tvog #esc #eurovisionsongcontest #escgermany #grandprix #germanpop #deutschpop #germansinger #sadmusic #ballade