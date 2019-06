Björn Ulvaeus über „Mamma Mia 3“ mit neuen ABBA-Songs

Freitag, 7. Juni 2019 19:46 Uhr

ABBA-Star Björn Ulvaeus (74) könnte sich einen 3.Teil der erfolgreichen Film-Reihe „Mamma Mia“ durchaus vorstellen. Das verriet der schwedische Musiker nun dem englischen Radiosender „Magic Radio“.

Die schwedische Erfolgsband ABBA hat bekanntlich mindestens zwei neue Lieder aufgenommen. Das bestätigte ABBA-Sänger und – texter Bjorn Ulvaeus dem englischen Radiosender „Magic Radio“. Die Songs würden sogar perfekt in einen neunen Mamma Mia-Streifen passen. Offiziell jedoch wurde ja bislang noch kein 3. Teil der Erfolgsreihe angekündigt. Das Interview soll Sonntagabend um 19 Uhr ausgestrahlt werden.

Schon längere Zeit kündigt ABBA seinen Fans zwei neue Lieder an. Allerdings steht noch nicht fest, wann diese veröffentlicht werden. Bjorn Ulvaeus verriet gegenüber dem Radiosender: „Ich sage nur, wir haben sie und sie werden irgendwann veröffentlicht.“

„Wir werden uns die Ideen anschauen“

Nun hat der umtriebige ABBA-Geschäftsmann in diesem Zusammenhang auch einen dritten Teil von ‚Mamma Mia‘ überhaupt nicht mehr ausgeschlossen. Derzeit prüfe man Pläne zu einer möglichen Produktion von ‚Mamma Mia! 3‘ und die legendäre schwedische Popgruppe könnte einige ganz neue Songs dazu beisteuern, die in der Fortsetzung verwendet werden könnten. Der ‚Mirror‘ zitiert aus dem Radiointerview dazu: „Wenn jemand eine Idee für Mamma Mia! 3 hat, werde ich mir die mir anschauen. Wir werden sie uns ansehen.“

Im Januar versprach die Band ihren Fans allerdings, dass die Songs (die übrigens schon 2017 entstanden sind) definitiv noch dieses Jahr erscheinen sollen. Darüber hinaus stehen die Namen der kommenden Songs bereits fest: „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“. Davon war allerdings schon Anfang 2018 die Rede und gemeint war damals eine Veröffentlichng im Herbst 2018.

Die Band gründete sich 1972 in Schweden. Mit weit über 400 Millionen verkauften Tonträgern gehört ABBA zu den erfolgreichsten Bands alle Zeiten. Die letzte Single “Under Attack” erschien 1982.

Bisher äußerte sich Universal Pictures noch nicht dazu, ob es einen 3.Teil geben wird. Der letzte Teil der Mamma Mia-Serie „Mamma Mia: Here we go again“, spielte stolze 345 Millionen Dollar in die Kassen der Filmemacher. Allerdings erschien der Film erst letzten Sommer. Fans dürften sich daher wohl noch etwas gedulden müssen.