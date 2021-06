Ed Sheeran nach zwei Jahren Pause: Hier ist sein neuer Song „Bad Habits“

25.06.2021 09:22 Uhr

Nach zwei Jahren Pause vom Rampenlicht feiert Ed Sheeran mit seiner neuen Single „Bad Habits“ seine offizielle Rückkehr.

Der Song ist jetzt bei allen Download- und Streamingportalen erhältlich und wird von einem Musikvideo unter der Regie von Dave Meyers begleitet (hier ansehen).

Nachdem Ed Sheeran mit seiner zweijährigen „Divide“-Tour Rekorde gebrochen hatte und sich in der Folge der Geburt seiner ersten Tochter widmete, meldet sich der britische Megastar nun mit dem euphorischen Song „Bad Habits“ offiziell zurück. Sheeran blüht künstlerisch immer dann am meisten auf, wenn er sich den gängigen Erwartungen widersetzt.

Perfekter Song für Alltagsfluchten

Die heutige Veröffentlichung ist dafür ein geradezu idealtypisches Beispiel, denn sie klingt zugleich unerwartet und doch unverkennbar nach Ed Sheeran. „Bad Habits“ ist das Zeugnis eines stets vorwärtsdenkenden Künstlers, der seine Kunst immer wieder in neue Höhen treibt. Getragen von einer sommerlichen Uptempo-Energie und den Klängen seiner heißgeliebten Gitarre, ist „Bad Habits“ das perfekte Ticket für kleine Alltagsfluchten.

Ed schrieb und produzierte den Song gemeinsam mit seinen langjährigen Kreativpartnern Johnny McDaid („Shape of You“) und dem Produzenten FRED („No.6 Collaborations Project“).

Ed Sheeran als Vampir

Im offiziellen Musikvideo – gedreht unter der Regie von Dave Meyers (Billie Eilish, Kendrick Lamar) – sehen wir Ed, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben: als Vampir-Alter-Ego seiner selbst. Sein charakteristisches rotes Haar ist weiß gefärbt, seine Zähne zu Reißzähnen verwandelt. Der schwarze Humor der Handlung ist eine Metapher auf „bad habits“, schlechte Angewohnheiten also, während Ed sich mit seiner Crew aus Schauergestalten auf eine wilde Partynacht begibt – bevor er sich am nächsten Morgen in sein wahres (rothaariges) Ich zurückverwandelt, als die Sonne über ihm aufgeht.

Ed Sheeran sagt dazu: „Fühlt sich großartig an, mit meiner neuen Single zurück zu sein. Ich wollte, dass sich das Video zu ‚Bad Habits’ auf eine fantastische Art und Weise mit der Natur von Gewohnheiten auseinandersetzt, daher entschied ich mich für Vampire. Es hat mega Spaß gemacht, in die Rolle zu schlüpfen – wenn man mal von den Höhen absieht (das war weniger lustig). Enjoy x“

Live-Performance bei TikTok

Das offizielle Video feierte seine weltweite Premiere heute im globalen Netzwerk der Kanäle von MTV Live/MTVU/MTV und wurde auch auf einer der ViacomCBS-Videoleinwände am Times Square gezeigt.

Zur Feier der Single-Veröffentlichung wird Ed heute Abend live für die „UEFA Euro 2020 Show“ von TikTok live in der Portman Road in Ipswich Town auftreten. Das Set wird unter der Regie von Eds langjährigem Kreativpartner Emil Nava umgesetzt und kann ab 22 Uhr weltweit live auf TikTok (@edsheeran) verfolgt werden. Freuen kann man sich neben der Live-Premiere von „Bad Habits“ auf diverse Fan-Favoriten aus Eds Katalog.

Comeback nach zwei Jahren Pause

„Bad Habits“ ist Ed Sheerans erste offizielle Veröffentlichung seit seinem „No.6 Collaborations Project“, das 2019 erschien und u.a. Platz 1 im UK und den USA und Platz 2 in Deutschland erreichte. Losgelöst von seinen Studioalben, verstand Ed es als Langzeit-Seitenprojekt, für das er sich mit einer Reihe seiner Lieblingskünstler zusammentat – genau genommen schwindelerregende 22 von ihnen –, darunter Cardi B, Bruno Mars, Camila Cabello, Eminem und Travis Scott. Binnen weniger Wochen brachte das Projekt drei #1-Singles im UK hervor: „I Don’t Care“ mit Justin Bieber (#1 in DE), „Beautiful People“ feat. Khalid (#5 in DE) und „Take Me Back To London“ feat. Stormzy.

Letzten Monat steuerte Ed einen exklusiven Auftritt in kompletter Bandbesetzung für das „Big Weekend“ von BBC Radio 1 bei, der in Snape Maltings, Suffolk, gefilmt wurde. Ebenfalls im vergangenen Monat wurde bekannt gegeben, dass er der neue Trikotsponsor für die erste Herren- und Damenmannschaft seines geliebten Ipswich Town Football Club ist.

Übrigens: Ed Sheeran nimmt derzeit sein neues Album auf.