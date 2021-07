Neues Boxset: Soviel Tina Turner gab’s noch nie auf einen Haufen

Neues Boxset: Soviel Tina Turner gab's noch nie auf einen Haufen

15.07.2021 10:15 Uhr

„Foreign Affair“ war eines der größten Alben der 80er-Jahre und zeigte Tina Turner in Höchstform, wodurch sich ihre Position als The Queen of Rock ‘n Roll weiter festigte. Jetzt gibt's eine Deluxe-Version des Albums, begleitet von Vinyl-, CD- und digitalen Versionen.

Das Limited Edition Deluxe-Boxset „Foreign Affair“ (Deluxe Edition) enthält auf CD1 das erstmals vollständig remasterte Originalalbum, CD2 hält eine Sammlung von B-Seiten, Remixen und ein bisher ungehörtes Demo des Tina Turner-Klassikers „The Best“ bereit.

Auf CD3 und CD4 ist eine legendäre Live-Show zu hören, die Tina Turner 1990 in Barcelona spielte. Bei dem berauschenden Auftritt präsentierte Turner einige ihrer beliebtesten Tracks, darunter „What’s Love Got To Do With It“, „Proud Mary“, „Private Dancer“ und viele mehr. Die elektrisierende Performance ist auch auf der DVD zu sehen, die abgerundet wird durch sechs Musikvideos der offiziellen Album-Singles, die vollständig in HD-Qualität restauriert wurden.

Seltene Memorabilia

Und das ist nicht alles, worauf sich Fans freuen können. Denn neben der großartigen Musik enthält die Deluxe-Edition einen speziellen Erinnerungs-Reisepass mit einer Reihe ikonischer Fotos von Turner sowie eine hochwertige Kunstkarte mit Fotos des Fotografen Paul Cox. Ebenfalls enthalten ist ein Booklet mit neuen Linernotes von Holly Knight, dem Songwriter von „The Best“, „Be Tender With Me Baby“, „You Can’t Stop Me Loving You“ und „Ask Me How I Feel“.

Exklusiv bei Dig! ist das Album auch auf weißem 2-LP-Vinyl verfügbar, auch hier erstmals komplett remastert. Im übrigen Handel wird das Album als schwarze 2-LP erhältlich sein, außerdem digital und als 2-CD, die neben dem remasterten Original-Album eine Sammlung von B-Seiten, Remixen sowie ein unveröffentlichtes Demo von „The Best“ enthält, das man sich schon heute anhören kann.

Tina Tuners drittes Album

„Foreign Affair“ war Turners drittes Studioalbum seit ihrer sensationellen weltweiten Wiederauferstehung und folgte auf die gewaltigen Erfolge von „Private Dancer“ (1984), „Break Every Rule“ (1986) und ihre Hauptrolle in „Mad Max Beyond Thunderdome“ im Jahr 1985. Das Album erreichte weltweit mehrfachen Platin-Status, unter anderem in Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Kanada und Australien.

Der größte Track des Albums war die 80er-Hymne „The Best“. Bis heute genießt sie Ikonenstatus und hat einen der bekanntesten Refrains der Musikgeschichte. Neben „The Best“ enthält das Album weitere Turner-Favoriten, darunter „Steamy Windows“, „I Don’t Wanna Lose You“ und den Titelsong „Foreign Affair“.

Das ist Tina Turner

Die heute 81-jährige Tina Turner wird auf der ganzen Welt verehrt und ist durch ihre persönliche Geschichte, ihren Gesang und ihren Tanz eine Inspiration für Millionen von Menschen. Ihr musikalisches Vermächtnis umfasst einige der bekanntesten Songs aller Zeiten – man sage nur die Zeilen „You’re simply the best“ und es wird kaum jemanden geben, der nicht weiß, wie es weitergeht. Mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern ist Tina Turner eine der meistverkauften Künstlerinnen aller Zeiten und blickt auf zahlreiche #1-Platzierungen, Platin-Auszeichnungen, 12 Grammy Awards, einen Grammy Lifetime Achievement Award, einen Stern sowohl auf dem Hollywood- als auch auf dem St. Louis Walk of Fame und durfte sich erst kürzlich über ihre zweite Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame freuen. Im Frühjahr 2018 feierte „Tina – Das Tina Turner Musical“ in Hamburg Deutschland-Premiere.

Die Ausgaben erscheinen erstmals am 16. Juli 2021.

Tracklistings

CD/1DVD – Deluxe Edition

CD1 – 2021 Album Remaster

1. Steamy Windows

2. The Best

3. You Know Who (Is Doing You Know What)

4. Undercover Agent for the Blues

5. Look Me in the Heart

6. Be Tender with Me Baby

7. You Can’t Stop Me Loving You

8. Ask Me How I Feel

9. Falling Like Rain

10. I Don’t Wanna Lose You

11. Not Enough Romance

12. Foreign Affair

CD2 – B-Sides, Remixes & Unreleased Demo

B-Sides

1. Bold And Reckless

2. Stronger Than The Wind

3. Steel Claw (Live)

4. Private Dancer (Live)

5. Be Tender With Me Baby (Live)

Remixes

6. The Best (Extended Muscle Mix)

7. Steamy Windows (12“ Vocal Mix)

8. Foreign Affair (Shep Pettibone Heartbeat Mix)

9. Look Me In The Heart (12“ Remix)

10. The Best (Extended Mighty Mix)

11. Steamy Windows (Justin Strauss 12“ House Dub Mix)

12. Foreign Affair (Shep Pettibone One In A Million Club Mix)

13. Steamy Windows (12“ Dub Mix)

14. Look Me In The Heart (Instrumental)

15. Foreign Affair (Shep Pettibone Heartbeat Instrumental

Previously Unreleased

16. The Best (Demo)

CD3 – ‘Do You Want Some Action?’ Live in Barcelona 1990

1. Steamy Windows

2. Typical Male

3. Foreign Affair

4. Undercover Agent for the Blues

5. Ask Me How I Feel

6. We Don’t Need Another Hero

7. Private Dancer

8. Nutbush City Limits

9. Addicted to Love

CD4 – ‘Do You Want Some Action?’ Live in Barcelona 1990

10. The Best

11. I Don’t Wanna Lose You

12. What’s Love Got to Do With It

13. Let’s Stay Together

14. Proud Mary

15. Better Be Good to Me

16. Be Tender With Me Baby

DVD – ‘Do You Want Some Action?’ Live in Barcelona 1990 & Remastered Promo Videos

‘Do You Want Some Action?’ Live in Barcelona 1990

1. Steamy Windows

2. Typical Male

3. Foreign Affair

4. Undercover Agent for the Blues

5. Ask Me How I Feel

6. We Don’t Need Another Hero

7. Private Dancer

8. Nutbush City Limits

9. Addicted to Love

10. The Best

11. I Don’t Wanna Lose You

12. What’s Love Got to Do With It

13. Let’s Stay Together

14. Proud Mary

15. Better Be Good to Me

16. Be Tender With Me Baby

Remastered Promo Videos

1. Foreign Affair

2. Look Me in the Heart

3. The Best

4. Steamy Windows

5. Be Tender With Me Baby

6. I Don’t Wanna Lose You

2LP

Side 1

1. Steamy Windows

2. The Best

3. You Know Who (Is Doing You Know What)

Side 2

1. Undercover Agent for the Blues

2. Look Me in the Heart

3. Be Tender with Me Baby

Side 3

1. You Can’t Stop Me Loving You

2. Ask Me How I Feel

3. Falling Like Rain

Side 4

1. I Don’t Wanna Lose You

2. Not Enough Romance

3. Foreign Affair

2CD

CD1 – Remastered Original Album

1. Steamy Windows

2. The Best

3. You Know Who (Is Doing You Know What)

4. Undercover Agent for the Blues

5. Look Me in the Heart

6. Be Tender with Me Baby

7. You Can’t Stop Me Loving You

8. Ask Me How I Feel

9. Falling Like Rain

10. I Don’t Wanna Lose You

11. Not Enough Romance

12. Foreign Affair

CD2 – B-Sides, Remixes & Unreleased Demo

B-Sides

1. Bold And Reckless

2. Stronger Than The Wind

3. Steel Claw (Live)

4. Private Dancer (Live)

5. Be Tender With Me Baby (Live)

Remixes

6. The Best (Extended Muscle Mix)

7. Steamy Windows (12“ Vocal Mix)

8. Foreign Affair (Shep Pettibone Heartbeat Mix)

9. Look Me In The Heart (12“ Remix)

10. The Best (Extended Mighty Mix)

11. Steamy Windows (Justin Strauss 12“ House Dub Mix)

12. Foreign Affair (Shep Pettibone One In A Million Club Mix)

13. Steamy Windows (12“ Dub Mix)

14. Look Me In The Heart (Instrumental)

15. Foreign Affair (Shep Pettibone Heartbeat Instrumental)

Previously Unreleased

16. The Best (Demo)