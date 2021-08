Nico Santos: An „End Of Summer“ hat Tochter von KISS-Star Gene Simmons mitgewirkt

Nico Santos: Hier ist sein neues Video "End Of Summer"

30.08.2021 11:35 Uhr

Nachdem Nico Santos am Freitag seine neue Single „End of Summer“ mit tatkräftiger familiärer Unterstützung veröffentlicht hat, folgt nun auch das Video zum Song. Hier besucht Nico einige Orte seiner Heimatinsel Mallorca.

Und das kommt nicht von ungefähr. So sagt Nico über die Verbindung zu seiner Heimat in dem Song: „Als wir den Song geschrieben haben, habe ich mich total in die Zeit auf Mallorca zurückversetzt gefühlt, als ich morgens aufgestanden bin und mein Vater in seinem Studio diese Musik produziert hat. Denn ‚End Of Summer‘ erzählt davon, etwas zurücklassen – auch, wenn es superschön war. So, wie als ich beschlossen habe, Mallorca hinter mir zu lassen und nach Deutschland zu gehen.“

Nico Santos‘ Familienband für „End Of Summer“

Das besondere bei dem Song: Nicos ganze Familie hat bei der Entstehung mitgewirkt.„Meine Mutter spielt die Gitarre, meine kleine Schwester macht die Background-Chöre und mein Vater spielt die DX5, eine ganz spezielle elektrische Flöte. Mit der hat er früher schon viele Chillout-Alben aufgenommen. Als wir den Song geschrieben haben, habe ich mich total in die Zeit auf Mallorca zurückversetzt gefühlt, als ich morgens aufgestanden bin und mein Vater in seinem Studio diese Musik produziert hat. Denn ‚End Of Summer‘ erzählt davon, etwas zurücklassen – auch, wenn es superschön war. So, wie als ich beschlossen habe, Mallorca hinter mir zu lassen und nach Deutschland zu gehen. Genau deshalb habe ich mir auch gewünscht, dass meine Familie dabei ist und jeder seinen Teil zu dem Song beiträgt“, so Nico.

Tochter von KISS-Star hat mitgewirkt

Geschrieben hat Nico Santos den Song nicht nur mit seinem altbewährten Team um Pascal Reinhardt und Joe Walter, sondern auch mit Sophie Simmons, ihres Zeichens die 29-jährige Tochter von Gene Simmons, dem Bassisten der legendären Rock-Band KISS. (Übrigens: Ihre Mutter ist Shannon Tweed, Playmate des Jahres 1982.)

Sophie wurde bekannt durch die Reality-Show „Gene Simmons: Family Jewels“. Ferner nahm sie auch an der Castingshow „X-Factor“ teil.

Zurück zu Nico Santos: Als vielseitiges Ausnahmetalent hat der gutaussehende Songwriter und Sänger bereits zahlreiche Erfolge in den Genres Pop über HipHop bis R&B, Deep House und Filmmusik erreicht. Die 15 Gold- und 20 Platinauszeichnungen – nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch Australien, Mexiko und Spanien – sprechen eine mehr als deutliche Sprache.

Mit seiner neuen Single möchte der 28-Jährige nun an diese beachtlichen Erfolge anknüpfen.