21.12.2020 17:20 Uhr

Woodkid: So sah die 4D-Weltpremiere bei Böhmermann aus

Erst kürzlich wurde der französische Ausnahmekünstler Woodkid für das Musikvideo zu seiner Single „Goliath“ für den Grammy 2021 nominiert und nun schafft er es, dies noch zu übertreffen.

In einer Weltpremiere präsentierte er seine neue Single „Highway 27“ für die letzte Ausgabe des Jahres von „ZDF Magazin Royal“ mit Jan Böhmermann. „Highway 27“ ist dort in einer aufwändigen Augmented-Reality-Performance zu sehen. Als 4D-Modell erschien Yoann Lemoine im Studio und spielte live zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Das is ja’n Ding!

„Sehr komisches Gefühl“

Zur Umsetzung erklärt Woodkid: „4D ist eine ganz neue Technologie. Hierzu wurde ich in einem Studio in Frankreich mit unzähligen Kameras gefilmt, im Nachgang wurde mein Körper dann Bild für Bild als 3D Modell rekonstruiert, welches mit Hilfe von Augmented-Reality in das Studio in Deutschland platziert wurde. Ein sehr komisches Gefühl, aber gleichzeitig auch sehr aufregend. Ich danke dem gesamten Team des ZDF Magazin Royal und dem Team von 4DViews in Frankreich, die dies möglich gemacht haben.“

„Highway 27“ ist übrigens der neueste Track aus Woodkids aktuellem Album „S16“.

Das ist der Nachfolger seines Debütalbums „The Golden Age“ aus dem Jahr 2013, das sich weltweit fast eine Million Mal verkauft hat und für zwei GRAMMY-Awards nominiert war.