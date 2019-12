Cardi B hat einen Schießstand in ihrer Villa

Cardi B und ihr Liebster Offset haben kürzlich ein neues 5,7-Millionen-Dollar-Anwesen erworben, das über eine eigene Schusswaffenanlage und einem Weinkeller verfügt. Pünktlich zu Weihnachten gönnten sich die beiden Rapper das 22.500 Quadratmeter große Herrenhaus in Atlanta.

Das Anwesen mit fünf Schlafzimmern und sieben Bädern befindet sich auf einem 6 Hektar großen Privatgrundstück und verfügt über einen Infinity-Pool, eine Wasserhöhle und einer riesigen Garage.

Cardi enthüllte, dass sie und Offset in den letzten zwei Jahren nach ihrem Traumhaus suchten, aber nie eines gefunden hätten, das alle Wünsche und Kriterien erfüllt – bis jetzt.

Wohnzimmer mit meterhohen Decken

Natürlich lud die 27-Jährige auch gleich mal mehrere Videos hoch, in denen die pompöse Villa zu sehen ist. Dazu schrieb sie: „Offset und ich sind seit zwei Jahren mit unserem Maklr auf Wohnungssuche“, fügte Cardi hinzu. „Es war eine Achterbahnfahrt! In Häusern, die Offset mochte, gab es immer ein Zimmer, das mir nicht gefiel und auf das wir uns nicht einigen konnten.

„Und ein paar Häuser, die Offset mochte, kamen nicht in Frage, weil die Gegenden, in denen sie sich befanden, nicht so gut waren. Mit der Hilfe von @b_luxurious und Gott haben wir unser Haus !!!!!“

Cardi und Offset kuschelten erstmal noch innig, bevor sie ihren Fans einen Blick in ihr neues Zuhause lieferten. „Schaut euch an, wie groß es ist“, sagt Cardi in einem Clip und schwenkt die Kamera, um ihr riesiges Wohnzimmer mit unglaublich hohen Decken zu zeigen.

Eigener Schießraum mit Stahlwänden

Cardi gibt auch einen Rundgang durch ihre Küche und verspricht dabei ihren Fans, dass sie weiß, wie man kocht. Sie scherzt sogar darüber, dass sie anfangen werde, Wein zu trinken, weil das Herrenhaus mit einer vollen Bar und einem 1.800-Flaschen-Keller ausgestattet ist. „Wir fangen an Wein zu trinken, Baby!“ ruft sie Offset im Video zu.

Der zeigt ganz stolz die Garage, die er als „Spielplatz“ bezeichnet. In dem Clip erklärt der Makler, dass Offset ungefähr „sieben bis acht Autos“ dort parken kann.

Die größte Überraschung ist aber die, dass das Herrenhaus offenbar eine eigene Schießanlage mit Stahlwänden hat. Cardi beschreibt diesen Bereich als den „verrückten Teil des Hauses“.

Wir sagen: alles daran ist verrückt.