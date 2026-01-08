Diese 7 Glücksspiel-inspirierten Filme laufen auf Netflix

Sebastian Wagner | 08.01.2026, 09:27 Uhr

Das Glücksspiel fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden und ist auch immer wieder Gegenstand großer Hollywoodstreifen. Aktuell laufen auf Netflix einige Filme, bei denen Glücksspiel eine zentrale Rolle spielt. Wir erklären, um welche Klassiker es sich handelt.

Warum ist das Glücksspiel so interessant für Drehbuchautoren, Regisseure und Filmemacher? Dafür gibt eine Menge von Gründen. Im Dunstbereich des Glücksspiels sind viele Charaktere anzutreffen, die für Filmhandlungen interessant sind. Nicht nur für Normalsterbliche, sondern auch für Hollywood.

Filme mit Glücksspiel-Elementen auf Netflix

Casinobosse haben ebenso das Zeug für einen legendären Charakter wie Profispieler, versierte Pokerfaces oder schlicht und einfach Gangster. Die Stimmung in einer Spielbank lässt sich gut einfangen und auf den Bildschirm transportieren. Große Gewinne, schmerzvolle Verluste und natürlich Nervenkitzel und Glamour gehören zu Spielbank wie das Bier zum Oktoberfest.

Attraktiv für Zuschauer: Alle in den Filmen gezeigten Spiele sind für jedermann zugänglich. Aktuell laufen beim Streaming Dienst Netflix sieben Filme, die das Glücksspiel thematisieren und zu den ganz großen Klassikern der Filmgeschichte gehören.

„Uncut Gems“

„Uncut Gems“ – in Deutschland: Der schwarze Diamant – ist ein Thriller von Benny und Josh Safdie. Der Film feierte im August 2019 Premiere. Es geht um Howard Ratner (Adam Sandler), der mitten im New Yorker Diamantenviertel ein Schmuckgeschäft betreibt. Er lebt davon, dass Vermittler ihm mitunter berühmte Kunden zuschieben.

Ratner selbst ist der Wettsucht verfallen und stark verschuldet. Er wird zunehmend von Geldeintreibern bedrängt. Eines Tages gelangt er in den Besitz eines besonders wertvollen Diamanten. Er verleiht diesen Diamanten an einen berühmten Footballspieler und erhält als Pfand den Meisterschaftsring des Spielers. Diesen verpfändet er jedoch für eine Wette, worauf hin sich die Ereignisse überstürzen.

„Las Vegas“

„Last Vegas“ ist eine Komödie aus dem Jahr 2013. Regie führte Jon Turteltaub. Mit von der Partie waren Michael Douglas, Robert De Niro und Morgan Freeman. Es geht um vier Senioren im Brooklyn Viertel Flatbush. Einer von ihnen heiratet eine 40 Jahre jüngere Frau und feiert seinen Junggesellenabschied in Las Vegas. Dort kommt es zum großen Gewinn an einem Blackjack Tisch, an dem einer des Quartetts die Hälfte seiner Altersvorsorge setzt und mehr als 100.000 USD gewinnt. Der Film hat Zuschauer durch ein unterhaltsames Setting und mit der Darstellung der vielfältigen Beziehungen der Senioren und ihren Eheproblemen begeistert.

„Casino Royale“

„Casino Royale“ von 2006 ist ein James Bond Film. Der britische Geheimagent verfolgt einen Terroristenbankier und fügt diesem durch sein beherztes Eingreifen einen herben Verlust an der Börse zu. Der Terroristenbankier versucht nun, im Casino Royale in Montenegro beim Poker sein Geld zurück zu gewinnen. Dabei spielt er mit hohen Einsätzen. James Bond wird in diesem Film durch Daniel Craig gespielt. Mit dabei sind auch Eva Green und Mads Mikkelsen.

„Wild Card“

„Wild Card“ ist ein legendärer Hollywoodstreifen aus 2015. Regie führte Simon West. Mit von der Partie sind Jason Statham, Michael Angarano und Hope Davis. In Wild Card geht es um den dem Alkohol zugeneigten Spieler Nick Wild. Dieser hält sich mehr schlecht als recht als Bodyguard und Gelegenheitsjobber in der Spielermetropole Las Vegas über Wasser. Plötzlich landet eine Freundin von ihm schwer verletzt im Krankenhaus. Sie bittet Nick, die Täter ausfindig zu machen. Nick willigt ein und begibt sich auf den Kampf gegen das organisierte Verbrechen – und findet es im Casino. Zu sehen ist unter anderem eine Glückssträhne am Blackjack-Tisch mit Gewinnen von mehr als 500.000 USD. Diese verliert er jedoch wenige Augenblicke später wieder.

„21“

„21“ ist ein Drama aus dem Jahr 2008. Regie führte Robert Luketic. Mit dabei sind Kevin Spacey, Jim Sturgess, Kate Bosworth und Laurence Fishburne. Im Film geht es um Ben Campbell – einen herausragend talentierten, aber wenig begüterten Studenten. Dieser wird zusammen mit anderen hochtalentierten Studenten von einem Mathematikprofessor in eine Gruppe eingeladen. Die Gruppe erlernt die Berechnung des Kartenspiels Blackjack und spielt unter wechselnden Identitäten um hohe Gewinne in Casinos.

„Fear and Loathing in Las Vegas“

„Fear and Loathing in Las Vegas“ (alternativ: Angst und Schrecken in Las Vegas) ist ein 1998 erschienener der Film des Regisseurs Terry Gilliam und basiert auf dem gleichnamigen Buch von 1971. Zur Besetzung gehören unter anderem Johnny Depp, Benicio del Toro und Tobey Maguire. Es geht um den Sportjournalisten Duke und den Rechtsanwalt Gonzo. Beide fahren im Drogenrausch nach Las Vegas und besuchen auch in einem eher grenzwertigen Zustand eine Spielbank.