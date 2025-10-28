Jennifer Lopez sieht ihre zweite Scheidung von Ben Affleck als das Beste, was ihr je passiert ist

Sebastian Wagner | 28.10.2025, 13:23 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Sie waren mehrfach das Traumpaar der internationalen Klatschpresse. Die zwei Hochzeiten von Jennifer Lopez und Ben Affleck boten den Medien jahrelang „Futter“ für ihre Berichterstattung. Doch mittlerweile ist auch der zweite Eheversuch der beiden Stars endgültig gescheitert.

Endlich Klarheit?

Schlimmer noch: Jennifer Lopez bezeichnet das Ende ihrer zweiten Ehe mit Affleck als das Beste, was ihr je passiert ist. Ihre Scheidung sei kein Versagen, sondern eine Befreiung gewesen, gab Lopez in mehreren Interviews an. Sie verfüge jetzt über mehr Klarheit und Selbstbestimmung und müsse keine Ehe mehr unter öffentlichem Druck führen. Damit endet eine Beziehung, die rund 20 Jahre lang in den Schlagzeilen war.

Video News

Der Blick zurück

Die Öffentlichkeit hatte damals schnell ein passendes Kürzel für die Beziehung zwischen den beiden Promis gefunden: „Bennifer“ war geboren. Diese beiden verliebten sich 2001 auf dem Set eines Films und gaben schon ein Jahr später ihre Verlobung bekannt. Die Hochzeit im Jahr darauf wurde zunächst verschoben, bevor die Verlobung 2024 aufgelöst wurde.

Jennifer Lopez heiratete den Sänger Marc Anthony, Ben Affleck die Schauspielerin Jennifer Garner. 17 Jahre nach dem Ende der ersten Beziehung konnten die Paparazzi ihr Glück kaum fassen. Erste Gerüchte, über eine Wiederaufnahme der Beziehung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck erwiesen sich als richtig, doch diesmal schritten die beiden sogar zum Traualtar.

2022 war es dann so weit. Die beiden Filmstars brannten nach Las Vegas durch und heirateten. Doch nur zweieinhalb Jahre nach der Hochzeit war die Liebe nun schon zum zweiten Mal erloschen. Im August gab das Paar ihre Trennung und den Wunsch nach Scheidung bekannt. Als Grund sehen Beobachter die viel zu unterschiedlichen Persönlichkeiten der beiden.

Von Dämonen heimgesucht

Während Jennifer Lopez das Rampenlicht liebt, bevorzugt Ben Affleck ein Leben abseits des Rampenlichts. Dazu kamen Gerüchte auf, dass Affleck wieder von „seinen Dämonen heimgesucht“ wurde und gegenüber seiner Frau mehrfach die Nerven verloren habe. Affleck hat eine lange Geschichte von Erfolg und Sucht hinter sich.

Mehrfach bekannte er sich zu seiner Alkoholsucht, die Ausdruck seines Kampfes war, Ruhm und die Erwartung einer gnadenlosen Medienöffentlichkeit unter einen Hut zu bringen. Daneben galt der Filmstar auch als Spieler, der sich mit Freunden gerne die Nächte in den Casinos von Las Vegas um die Ohren schlug.

Dort organisierte er sogar einige Jahre ein Charity-Pokerturnier während der Poker-Weltmeisterschaft. Dabei sammelte er nicht nur viel Geld für caritative Zwecke, sondern verschaffte dem Casino auch jene Aufmerksamkeit, die nötig war, um sich gegen die zunehmende Konkurrenz aus dem Netz durchzusetzen. Der Online Casinos Bonus für Österreicher, Schweizer und Deutsche sorgt schließlich auch im deutschen Sprachraum dafür, dass die Umsätze der Online Casinos immer stärker ansteigen.

Reunion bei Filmpremiere

Doch Affleck tat sich im Zuge seiner Karriere immer wieder schwer, nicht seinen Süchten nachzugeben. Das dürfte auch den Ausschlag für die neuerliche Trennung gegeben haben. Mittlerweile scheinen sich die beiden wieder gut zu vertragen.

Erst vor wenigen Wochen strahlten die beiden gemeinsam während der Filmpremiere von Lopez’ Film „Kiss of the Spider Woman“ in die Kameras. Die Diva bedankte sich sogar öffentlich für die Mitwirkung ihres Ex-Mannes bei der Realisierung des Streifens und betonte, dass diese ohne Ben Affleck nicht möglich gewesen wäre.

Vergessen ist der Rückschlag einer abgesagten US-Tournee im Sommer des Vorjahres. Damals begründete Jennifer Lopez dies mit privaten Problemen, doch Beobachter sahen hauptsächlich einen schlechten Kartenvorverkauf für die Tour als ausschlaggebend an.

Ein bitteres Geständnis

In Talkshows wirft Lopez einen bitteren Blick zurück. So gab sie an, in ihren insgesamt vier Ehen nie wirklich geliebt worden zu sein. Das brachte wenig überraschend einen ihrer Ex-Ehemänner auf den Plan, der ihr prompt vorwarf, ihn während der gemeinsamen Ehe betrogen zu haben.

Die Schuld an der gescheiterten Ehe gab ihr erster Mann ausschließlich seiner Ex-Frau. Sie selbst sei das Problem und solle sich schämen. Für beide Stars bietet die Trennung jetzt die Gelegenheit, sich wieder mehr auf ihre Karrieren und Familien zu konzentrieren. Ben Affleck hat drei Kinder mit Jennifer Garner, Jennifer Lopez zwei Söhne mit Marc Anthony.

Phänomen gescheiterter 2. Versuch

Das neuerliche Ehedrama von Jennifer Lopez und Ben Affleck reiht sich ein in ein Phänomen, für das Hollywood schon seit langem bekannt ist. Schon Elizabeth Taylor und Richard Burton heirateten zwei Mal und ließen sich wieder scheiden. Ihre Streits waren ebenso legendär wie ihre Liebe.

Ähnlich erging es Melanie Griffith und „Miami Vice“-Star Don Johnson. Sie schlossen zweimal den Bund der Ehe, nur um sich wieder zu trennen. Auch in dieser Beziehung spielten Sucht und der Umgang damit eine große Rolle.

Pamela Anderson und Rick Solomon durchliegen ebenfalls zwei Hochzeiten, genauso wie Milliardär Elon Musk und die britische Schauspielerin Talulah Riley. Für sie alle endete der 2. Versuch genauso, wie schon die erste Ehe. Für Jennifer Lopez und Ben Affleck hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, der sie hoffentlich privat wie beruflich zum Glück führt.