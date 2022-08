Promis privat Dieter Bohlen spricht über Intimes

Paul Verhoben | 12.08.2022, 08:57 Uhr

Dieter Bohlen

Im Bett läuft's wie vor 30 Jahren. Produzent und Castinghshow-Juror Dieter Bohlen spricht offen wie selten über sein Privateben.

Normalweise hält sich der sogenannte „Pop-Titan“ was seine Beziehung, Familie und Privates angeht sehr bedeckt. Auf seinem Instagram-Account ist regelmäßig seine Partnerin Carina zu sehen, die mit ihm zum Beispiel Sport treibt, reist, ein Produkt bewirbt oder Weihnachtsplätzchen backt. Über Intimes spricht der Musiker aber normalerweise nicht – bis jetzt.

Mit Carina Walz ist Dieter Bohlen seit 2006 zusammen

Im Interview mit „Bild“-Zeitung sprach das „Deutschland sucht den Superstar“-Urgestein jetzt sogar über sein Sex-Leben. Seit mittlerweile 16 Jahren sind der 68-Jährige und seine 30 Jahre jüngere Partnerin Carina Walz glücklich und haben zusammen zwei gemeinsame Kinder.

Verliebt sind die zwei offenbar noch wie am ersten Tag, was der sechsfache Vater Dieter Bohlen auch hin und wieder mit süßen Liebesbekundungen deutlich macht.







Für Dieter Bohlen ist Sex auch wichtig

Erst kürzlich erklärte er, dass Carina ihm ans Ende der Welt folgen würde und er im Gegenzug auf ihren Rat quasi angewiesen sei und nach vielen Liebes-Pleiten bei ihr endlich einmal die Richtige gefunden habe. Und auch im Bett geht es scheinbar noch immer rund, denn für Dieter, der sich viel mit Sport fit hält, ist Sex heute noch genau so wichtig wie als junger Mann. Der Musikmogul sagte nämlich im Interview: „Genauso wie vor 30 Jahren. Da hat sich nichts geändert.“ Na dann…

Letzten Samstag gab Bohlen einen Comeback-Live-Auftritt in Bonn. Dort sang er Hits aus alten Tagen, wie die „Modern Talking“-Songs „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Cheri Cheri Lady“ und „Brother Louie“. Das Schöne an der Show: Seine Fans konnten ihn sehen ohne Filter im Gesicht. (Bang/K&T)