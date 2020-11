09.11.2020 19:46 Uhr

Claudia Obert über ihren Traummann: „Gutaussehend und jünger!“

Claudia Obert ist bekannt für ihre frechen Sprüche, ihre offene Art und ihren speziellen Männergeschmack. Denn bei ihr darf es gerne jung und knackig sein.

Unternehmerin und Society-Lady ist offiziell Single, umgibt sich aber gerne mit attraktiven Männern. Egal ob Big-Brother-Gewinner Cedric Beidinger oder Richter Gnadenlos Ronald Schill, kein Mann ist vor ihr sicher.

So sollte ihr Traummann sein!

Nun verriet Claudia Obert aber ganz offen, wie ihr Traummann sein sollte. Und eins sei gesagt, mit seinen 61 Jahren fällt Ronald Schill ganz offensichtlich nicht in ihr Beuteschema.

In der TV-Show „Nachtcafé“ berichtet die 59-Jährige: „Männer spielen für mich eine wahnsinnig starke Rolle!“, so Claudia. Und ihr Traummann kann gerne gutaussehend und jünger sein.

Wo steckt Cedric?

Wer aber auf jeden Fall in ihr Beuteschema fällt sind Cedric Beidinger und Model Felix Adrian. Mit Cedric verbrachte Claudia einen spannenden Sommer. Er heuerte bei ihr an, als ihr Model, Sekretär und Chauffeur.

Doch in den letzten Wochen hat man die beiden kaum noch miteinander gesehen. Haben die beiden sich etwa zerstritten? Auf Instagram deckt Claudia auf: „Die Herrenkollektion liegt auf Eis – schlechte Zeiten für neues Business – ecommerce und Shops stresst genug – viele Lieferanten Pleite liefern nicht.“

Ein Kind von Ronald Schill?

Und was läuft da mit dem älteren Ronald Schill? Der Wahl-Brasilianer war in Deutschland zu Besuch. Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme bei „Promis unter Palmen“ kennen sich die beiden gut und hatten in der Sendung definitiv einige romantische Momente.

Doch mehr als Freundschaft ist da jetzt nicht mehr, obwohl Claudia nicht abgeneigt wäre, wie sie gegenüber der „Bild“-Zeitung berichtet: „Ich habe alles versucht, ihn hier zu halten. Was will so ein toller Mann denn in Rio? Wenn wir uns früher kennengelernt hätten, hätte ich alle neun Monate ein Kind von ihm gewollt.“

(TT)