Dieter Bohlen: Darum hat er sich mit Carina eine 30 Jahre Jüngere geangelt

10.03.2021 11:48 Uhr

Als Carina Walz ihren Freund Dieter Bohlen kennengelernt hat, war sie gerade einmal zarte 22. Die 30 Jahre Altersunterschied haben sie aber nicht daran gehindert, sich in den Pop-Titan zu verlieben.

Dieter Bohlen (67) und Carina Walz (37) sind mittlerweile seit 14 Jahren ein Paar. Damals haben sich der Sänger und die Beauty ganz klassisch in einer Diskothek kennengelernt, wobei der DSDS-Juror sofort ein Auge auf Carina geworfen hatte. Von dem großen Altersunterschied haben sich die beiden nicht abschrecken lassen und so sind sie auch noch heute unzertrennlich.

Meistens scheitert es an den Interessen

Doch warum hat sich der Musiker ausgerechnet ein junges Mädel geangelt? Während nicht wenige Männer dazu neigen, sich in jüngere Frauen zu vergucken, sind es am Ende dann doch die altersbedingt unterschiedlichen Interessen, weswegen sich nicht mehr als eine Affäre daraus entwickelt.

Dieter Bohlens lässige Reaktion

In einer Frage-Runde bei Instagram wollte zuletzt einer von dem 67-Jährigen wissen, weswegen er mit einer 30 Jahre Jüngeren zusammen ist. Dieter Bohlens Gegenfrage darauf: „Warum nicht?“ Wo er recht hat, hat er recht, denn bekanntermaßen kennt wahre Liebe ja auch keine Hindernisse.

Carina Walz hatte am Anfang Zweifel

In der Dokumentation „Absolut – Dieter Bohlen“ hat Carina Walz 2019 allerdings erklärt, dass sie wegen der Diskrepanz anfangs dennoch Zweifel hatte, ob sie sich tatsächlich auf den Pop-Titan einlassen soll. „Also ich habe wirklich auf mein Herz gehört und habe gesagt: ‚Komm, wenn schon, denn schon. No risk no fun!‘ Ich habe alles aufgegeben in Berlin.“

Galerie

Auf Wolke 7

Carina hat also auf ihr Herz gehört und damit alles richtig gemacht. Auf Instagram und TikTok lädt das Traumpaar immer wieder selbstironische Videos hoch und beweist damit nicht nur eine Menge Humor, sondern auch, dass sie trotz der langen Beziehung noch verliebt wie am ersten Tag sind.

Wann läuten die Hochzeitsglocken?

Eine Hochzeit ist bisher aber noch nicht geplant, wie Dieter Ende letzten Jahres gegenüber RTL verraten hat. „Carina und ich haben eine klare Absprache und daran halten wir uns“, so der 67-Jährige. Was die beiden abgemacht haben, wollte er allerdings nicht verraten. „Über unsere Kinder reden wir ja auch wenig.“ Carina und Dieter haben ein Sohn (Maximilian) und eine Tochter (Amelie), die sie normalerweise strikt aus der Öffentlichkeit halten. Trotz der regelmäßigen Insta-Videos legt das Traumpaar also dennoch viel Wert auf seine Privatsphäre.

(JuC)