Rateshow zum Jahresabschluss im Ersten „2024 – Das Quiz“: Florian Silbereisen verteidigt erneut seinen Titel

Florian Silbereisen konnte bei "2024 - Das Quiz" zum dritten Mal in Folge gewinnen. (dr/spot)

SpotOn News | 29.12.2024, 08:52 Uhr

Bei "2024 - Das Quiz" setzte sich Florian Silbereisen bereits zum dritten Mal in Folge gegen seine prominente Konkurrenz durch. Selbst Quiz-Legende Günther Jauch musste sich dem Moderator einmal mehr geschlagen geben.

Der Schlagerstar Florian Silbereisen (43) bleibt aktuell der ungekrönte König des ARD-Jahresquiz. Am Samstagabend setzte sich der Showmaster einmal mehr in "2024 – Das Quiz" gegen seine prominenten Mitstreiter durch – und damit zum dritten Mal in Folge. Selbst Quiz-Urgestein Günther Jauch (68) konnte den "Traumschiff"-Kapitän nicht vom Thron stoßen.

Besonders im Finalspiel entwickelte sich ein packendes Duell zwischen Silbereisen und Jauch. Der "Wer wird Millionär?"-Moderator versuchte mehrfach, seinen Konkurrenten durch taktische Nominierungen aus dem Konzept zu bringen. Doch Silbereisen behielt die Nerven und konterte mit überzeugenden Antworten zu den Ereignissen des Jahres.

Neben Jauch mussten sich auch Moderatorin Barbara Schöneberger (50) und "Tatort"-Star Jan Josef Liefers (60) dem Titelverteidiger geschlagen geben. Dabei ging es nicht nur um die Ehre: Die erspielte Gewinnsumme kommt wie in jedem Jahr einem guten Zweck zugute.

Kai Pflaume als würdiger Frank-Plasberg-Nachfolger

Moderator Kai Pflaume (57), der bereits zum zweiten Mal durch die Sendung führte, bewies erneut, dass er ein würdiger Nachfolger des langjährigen Quiz-Gastgebers Frank Plasberg (67) ist. Mit lockerer Hand navigierte er durch den unterhaltsamen Jahresrückblick, der die wichtigsten Ereignisse von 2024 noch einmal Revue passieren ließ.

Für Silbereisen war es bereits der dritte Sieg in Folge bei dem beliebten Format. Der Entertainer ist seit 2021 Teil der Quiz-Runde und konnte sich seither jedes Mal durchsetzen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich gegen solche Quiz-Profis wie Günther durchsetzen kann", zeigte sich Silbereisen nach seinem Sieg bescheiden. Jauch nahm die Niederlage sportlich: "Florian hat einfach einen Lauf – und ein erstaunlich gutes Gedächtnis."

Mit seinem Triumph schließt Silbereisen im Übrigen zu Jauch und Liefers auf, die seit Bestehen der Show (2008) ebenfalls bereits dreimal gewinnen konnten. Zweimal konnten zudem Schöneberger und Oliver Pocher (46) als Sieger von dannen ziehen. Die weiteren Gewinner sind Annette Frier (50) und Elyas M'Barek (42).