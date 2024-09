Film Aaron Taylor-Johnson: Rolle in ‘Blood On Snow’

Aaron Taylor-Johnson - The Fall Guy - London Premiere - UPI - Newell Todd BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 10:00 Uhr

Aaron Taylor-Johnson und Tom Hardy werden in dem Krimi ‘Blood On Snow’ die Hauptrollen spielen.

Wie ‘Deadline’ berichtet, wird das Buch von Jo Nesbo von ‘Keine Zeit zu sterben’-Regisseur Cary Fukunaga verfilmt. Der 34-jährige ‘Fall Guy’—Star wird die Hauptrolle des Olav Johansen spielen, der für den Osloer Gangsterboss Daniel Hoffman arbeitet. Hardy (46) wird eine Nebenrolle als Hoffmans Rivale Fisherman übernehmen. Der ‚Bikeriders‘-Star wird das Projekt zusammen mit seinem Partner Dean Baker produzieren. Nesbo hat mit Hilfe von Ben Power an der Adaption des Drehbuchs gearbeitet.

In dem Film geht es um einen zuverlässigen Auftragskiller namens Olav (Johnson), der für Hoffman arbeitet. Er ist ein kalter, effizienter Killer, perfekt für den Job. Doch hinter seinem rücksichtslosen Äußeren verbirgt sich eine unerwartete Intelligenz und ein unerschütterlicher Moralkodex, der von einer komplizierten Kindheit geprägt ist. Als Hoffman den Mord an seiner eigenen Frau in Auftrag gibt, kollidieren Olavs Prinzipien mit seiner Loyalität. Anstatt abzudrücken, heckt er einen Plan aus, der ihn zu Hoffmans nächstem Ziel macht.

Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.