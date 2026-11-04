Musik Adele hatte es auf den One-Direction-Hit ‚Fool’s Gold‘ abgesehen

Adele - Weekends with Adele 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 18:00 Uhr

Adele versuchte einst, einen Song von One Direction zu bekommen, der der Boyband bereits versprochen worden war.

Diese überraschende Enthüllung stammt von dem Songwriter-Duo Jamie Scott und Mozella, das intensiv mit One Direction an deren 2014 erschienenem Album ‚Four‘ zusammengearbeitet hatte. Als Mozella in Jason Lipshutz‘ neuem Buch ‚A Whole Lotta History‘ auf die Entstehung des bei Fans beliebten Songs ‚Fool’s Gold‘ zurückblickte, erklärte sie, dass sie und Jamie das Stück während einer äußerst produktiven Studiosession geschrieben hätten, bei der am selben Tag noch ein weiterer Song entstanden sei. Beide hätten sofort das Gefühl gehabt, etwas Besonderes geschaffen zu haben. „Wir fanden, dass es etwas Besonderes war – einfach dieser wirklich ehrliche, unverfälschte Song“, erinnerte sich Mozella.

Nachdem das Lied fertiggestellt worden war, spielte Jamie es Harry Styles vor, der sofort Gefallen daran fand. Doch Harry war nicht der einzige Superstar, den die Ballade beeindruckte. Jamie zufolge kontaktierte Adele ihn, nachdem sie den Song gehört hatte, und machte deutlich, wie sehr er ihr gefiel. „Ich weiß noch, wie ich einen Anruf von Adele bekam“, erzählte er. Die Sängerin habe ihm begeistert berichtet, dass sie gerade den Song gehört habe, den er für One Direction geschrieben hatte.

Adele hatte den Titel vermutlich während ihrer Zusammenarbeit mit Jamie oder dem Produzenten Ryan Tedder zu hören bekommen. Zum Pech der ‚Hello‘-Sängerin konnten die beiden ihr Versprechen gegenüber One Direction jedoch nicht brechen. „Im Grunde hat Adele den Song gehört und gesagt: ‚Ich liebe ihn!'“, erklärte Mozella. Jamie habe das Stück allerdings bereits den Jungs versprochen, weshalb sie es nicht mehr zurücknehmen konnten. Die Entscheidung bedeutete, dass ‚Fool’s Gold‘ bei One Direction blieb und schließlich auf ‚Four‘, dem vierten Studioalbum der Gruppe, erschien. Das 2014 veröffentlichte Album wurde für Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne und Zayn Malik zu einem weiteren riesigen Erfolg und erreichte sowohl in Großbritannien als auch in den USA Platz eins der Charts. ‚Fool’s Gold‘ entwickelte sich später zu einem der beliebtesten Songs des Albums unter den Fans.

Kürzlich wurde außerdem bekannt, dass Adele für eine unveröffentlichte Version von Tinie Tempahs Zusammenarbeit mit Labrinth, ‚Earthquake‘, einen Rap-Part aufgenommen hatte. Der Rapper, der mit ‚Pass Out‘ bekannt wurde und gerade mit ‚The Night’s Not Dead‘ sein erstes Album seit neun Jahren veröffentlicht hat, verriet, dass Adele für den Hit aus dem Jahr 2011 überraschend einen Rap im Stil von Nicki Minaj aufgenommen hatte. Die Aufnahme wurde letztlich jedoch verworfen. Gegenüber der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘ erzählte Tinie, dass Adele damals tatsächlich im Studio gewesen sei, als er mit Labrinth an ‚Earthquake‘ arbeitete. Gemeinsam hätten sie einfach ein wenig am Mikrofon herumgealbert. „Damals mochte sie Nicki Minaj wirklich sehr und hatte Raps im Stil von Nicki Minaj und solche Sachen drauf“, erinnerte sich der Musiker. Auf die Frage, ob die Version mit Adele eines Tages veröffentlicht werden könnte, äußerte er erhebliche Zweifel. „Ach du meine Güte, mal sehen, ob sie die Freigabe dafür erteilt. Wir werden sehen“, antwortete Tinie.