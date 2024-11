Stars Adele wünscht sich ein weiteres Baby

Adele in Munich - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2024, 11:05 Uhr

Die britische Musikerin enthüllte bei einem Auftritt in Las Vegas, dass sie ein weiteres Mal Mutter werden will.

Adele hat angedeutet, dass sie ein zweites Kind plant.

Die Sängerin wird diesen Monat nach zwei Jahren ihre ‚Weekends with Adele‘-Konzertreihe in Las Vegas abschließen. Bei einem Auftritt im Colosseum Theater im Caesars Palace wiederholte sie ihre Ankündigung, in naher Zukunft nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Die ‚Skyfall‘-Hitmacherin wolle mehr Zeit mit ihrem Verlobten Rich Paul sowie ihrem zwölfjährigen Sohn Angelo, den sie mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki hat, verbringen. Außerdem träumt die 36-Jährige von einem zweiten Baby.

Laut der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘ erzählte sie ihren Fans am Wochenende: „In zwei Wochen ziehe ich mich zurück. Das ist das Ende. Es ist die 100. und letzte Show am Wochenende vor Thanksgiving. Und das ist die letzte. Ich habe nicht vor, auf unbestimmte Zeit auf der Bühne zu stehen, wirklich nicht.“ Außerdem verkündete Adele: „Aber ich freue mich darauf, viel Zeit zu haben, um mein Kind zu lieben, meinen Mann zu lieben, ein anderes Kind zu lieben. Ich werde euch schrecklich vermissen.“

Die 36-Jährige erzählte ihrem Publikum, wie sehr sie es liebt, eine „Fußball-Mutter“ zu sein. Allerdings spielt ihr Sohn „Flag Football“, eine Variante des American Football. „Ich habe keine verdammte Ahnung, was das ist“, gestand die Chartstürmerin. „Ich gehe zu jedem Spiel. Ich würde niemals ein Spiel verpassen. Ich habe es bis zum Ende der Saison geschafft.“