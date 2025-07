Film Adria Arjona schließt sich der Besetzung von ‚Die Thomas Crown Affäre‘ an

Adria Arjona - May 2024 - Getty Images - Hit Man Photo Call BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2025, 11:00 Uhr

Adria Arjona stößt zum Cast von ‚Die Thomas Crown Affäre‘

Die 33-jährige Schauspielerin wurde laut ‚Deadline‘ an der Seite von Michael B. Jordan in der Neuauflage des romantischen Raubfilms besetzt, bei dem der ‚Blood und Sinners‘-Star Regie führt.

Taylor Russell sollte mit Jordan in dem Film auftreten, der im März 2027 in die Kinos kommen soll, stieg aber aufgrund von kreativen Differenzen aus dem Projekt aus. Adria schließt sich einem Ensemble an, zu dem bereits Sir Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira, Pilou Asbaek und Aiysha Hart gehören. Drew Pearce, der Autor von ‚The Fall Guy‘, hat das Drehbuch für den neuen Film geschrieben, nachdem ein früherer Entwurf aus der Feder von Wes Tooke und Justin Britt-Gibson stammte.

Bei dem neuen Projekt handelt es sich um die dritte Verfilmung der Thomas-Crown-Affäre. Im Originalfilm von 1968 spielten Faye Dunaway und Steve McQueen die Hauptrollen, bevor der Film 1999 mit Pierce Brosnan und Rene Russo neu verfilmt wurde. Der kommende Film spielt in Europa, und die Kunst des Diebstahls bleibt ein zentrales Thema des Projekts, wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet. Brosnan hatte Anfang des Jahres seine Unterstützung für das neue Remake bekundet und wünscht Michael „viel Erfolg“ mit dem Film.