Stars Aimee Lou Wood: Zusammen mit Patrick Schwarzenegger auf der Met Gala

Aimee Lou Wood - Patrick Schwarzenegger - 2025 Met Gala - © DPRF/starmaxinc.com BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 09:00 Uhr

Aimee Lou Wood war dankbar, dass sie die Met Gala 2025 mit Patrick Schwarzenegger besuchen konnte, denn durch ihn war „alles viel weniger beängstigend“.

Die ‚White Lotus‘-Darstellerin schritt mit ihrem Co-Star über den blauen Teppich des Spektakels, der mit Blumen geschmückt war, und sie war dankbar, dies an der Seite von Patrick zu tun. Im Gespräch mit ‚E! News‘ sagte sie auf der Veranstaltung: „Ich fühle mich sehr abwesend. Ich kämpfe damit, meine Worte zu finden. Mein Mund ist wirklich trocken. Aber Patrick – Gott sei Dank. Er sagte: ‚Ich gehe jetzt. Sollen wir zusammen im Auto fahren?‘ Und ich sagte: ‚Ja, bitte.‘ Also sind wir zusammen ins Auto gestiegen und das hat alles viel weniger beängstigend gemacht.“ Sie trug eine schwarz-weiße Anzug-Kleid-Kombination im Rahmen des diesjährigen Themas „Superfine: Tailoring Black Style.“

Und Aimee glaubt, dass Patrick ihr „Vater in einem früheren Leben“ war, weil sie sich „so sicher “ fühlt, wenn sie in seiner Nähe ist. Sie fügte hinzu: „Ich sage immer, ich glaube, er war mein Vater in einem früheren Leben. Ich fühle mich bei ihm einfach sofort so sicher. Er ist der sicherste und netteste Mensch und er ist so solide. Wenn Patrick in der Nähe ist, fühlt man sich nicht nervös oder ängstlich. Er ist einfach der reinste Mensch, ich kann es nicht beschreiben.“

Die beiden spielten in der letzten Staffel von ‚The White Lotus‘ mit, wobei Aimee die britische Urlauberin Chelsea und Patrick den Saxon darstellte.