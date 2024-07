Stars Alexandra Daddario erzählt von ihrer Fehlgeburt

Alexandra Daddario - amfAR Gala 2018 - Splash BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2024, 10:00 Uhr

Alexandra Daddario erlitt einen „sehr, sehr schmerzhaften Verlust“, bevor sie ihre Schwangerschaft bekannt gab.

Die 38-jährige ‘White Lotus’-Darstellerin, die seit zwei Jahren mit dem Filmproduzenten Andrew Form (55) verheiratet ist, verkündete am Mittwoch (10. Juli) via ‘Vogue’ die Nachricht, dass sie schwanger ist. In einem Interview verriet sie, dass die frohe Botschaft nach einer „langen“ und traumatischen Reise zur Mutterschaft kam.

Alexandra sagte: „Ich bin schwanger und es ist alles erfolgreich und gesund. Ich war schwanger. Dann hatte ich einen Verlust. Es ist ein langer und komplizierter Weg, deshalb möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Diese Art von Verlusten und Traumata sind sehr schwer zu erklären, wenn man sie nicht selbst durchlebt hat. Ich kann mich mit all den Frauen, die so etwas durchgemacht haben, auf eine Weise identifizieren, die ich vorher nicht ganz verstanden habe. Es ist sehr, sehr schmerzhaft.“

Die Emmy-nominierte ‚Baywatch‘-Darstellerin war zum Zeitpunkt des Interviews, das am Mittwoch (11. Juli) veröffentlicht wurde, im sechsten Monat schwanger und sagte, dass sie „eine Menge komplizierter Gefühle“ hatte, als sie herausfand, dass sie wieder schwanger ist. Sie fügte hinzu: „Es war wirklich ziemlich schwer zu verarbeiten“. Alexandra versuchte anfangs, ihre Schwangerschaft am Set von ‚Mayfair Witches‘ zu verbergen, aber es war ein Kampf, da sie sich „übergeben musste und Knutschszenen hatte”.