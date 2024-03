Tanzeinlage mit Florian Silbereisen Anna Ermakova: Romantischer Auftritt bei „großer Schlagerüberraschung“

Romantischer Moment bei der "großen Schlagerüberraschung": Anna Ermakova und Florian Silbereisen singen ein Duett. (eee/spot)

SpotOn News | 17.03.2024, 11:11 Uhr

Romantik hat bei der "großen Schlagerüberraschung" für Florian Silbereisen am Samstagabend dank Anna Ermakova keineswegs gefehlt. Die beiden gaben spontan ein süßes Duett zum Besten.

Florian Silbereisen (42) hat am Samstagabend – zunächst noch unwissentlich – sein 20-jähriges Karriere-Jubiläum im Fernsehen bei "Die große Schlagerüberraschung" (ab 20:15 Uhr, Das Erste) zelebriert. Der Moderator, der ursprünglich davon ausging, dass er DJ Ötzi (53) mit dem "großen Schlagerjubiläum" überraschen wird, ist stattdessen selbst in seiner eigenen Show gefeiert worden. Für einen ganz bezaubernden Moment sorgte Anna Ermakova (23), die Silbereisen zu einem spontanen und romantischen Duett aufforderte.

Video News

Im hellblauen Minikleid mit Trägern und dazu passender Schleife im Haar gekleidet betrat die "Let's Dance"-Siegerin und "Supertalent"-Jurorin die Bühne. "Ich bin so dankbar für diese Möglichkeit, lieber Florian, und als Dankeschön habe ich dir eine kleine Überraschung mitgebracht", kündigte Ermakova an und nahm mit Silbereisen auf einer weißen Bank mit stimmungsvoller Laternenbeleuchtung Platz.

Anna Ermakova und Florian Silbereisen singen "Something Stupid"

Anschließend stimmte Ermakova den Klassiker "Something Stupid" an. Silbereisen sang die Passage "I love you" im Refrain mit. Die beiden lieferten sogar eine süße Tanzeinlage auf der Bühne und strahlten sich dabei an. Darüber hinaus gab die Tochter von Boris Becker (56) auch noch ihre Neuauflage von "Son of a Preacher Man" von ihrem kommenden Album "Behind Blue Eyes" zum Besten.

Auf Instagram bedankte sich Silbereisen noch einmal bei seiner Duett-Partnerin und für die gesamte Show, bei der er aus dem Staunen gar nicht mehr herausgekommen sei. "Noch nie habe ich auf der Bühne ein Duett gesungen, von dem ich überhaupt nichts wusste. Aber Anna Ermakova hat die Überraschung so toll vorbereitet, das hat sofort gepasst", schwärmte er.

Auch diese Gäste waren dabei

Neben Anna Ermakova waren außerdem zahlreiche Stars, Freunde und Weggefährten von Silbereisen vor Ort, etwa Howard Carpendale, Maite Kelly, Joko Winterscheidt, Anastacia, Andy Borg, Matthias Reim, die Ehrlich Brothers, Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff und seine Frau, Wencke Myhre, Mickie Krause, Ross Antony, Ben Zucker, Semino Rossi, Marianne Rosenberg und Thomas Anders.

Hinter der geheimen Mission steckte neben DJ Ötzi auch Barbara Schöneberger (50), die Silbereisens Moderation übernommen hatte. Die Show wurde bereits am 29. Februar in Leipzig aufgezeichnet.