Stars Anna Kendrick: Flucht aus einer missbräuchlichen Beziehung

Premiere Of Netflix - Woman Of The Hour - Anna Kendrick - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 09:00 Uhr

Anna Kendrick fand es „sehr schwierig“, zu erkennen, dass sie in einer missbräuchlichen Beziehung war.

Die 39-jährige Schauspielerin war sieben Jahre lang in einer missbräuchlichen Beziehung – doch Anna gab zu, dass es ihr viele Jahre lang „schwerfiel“, die Wahrheit über ihren ehemaligen Partner zu erkennen. Während eines Auftritts im ‚Call Her Daddy‘-Podcast erzählte Anna: „Ich habe all die Artikel gelesen und dachte: ‚Das sieht nicht so aus… ein bisschen sieht es so aus, wie sie es beschreiben, aber nicht ganz’. Es war wie eine Umstellung über Nacht … die etwa ein Jahr lang andauerte.“

Anna – die den Namen ihres Ex-Partners nicht verraten hat – nahm zunächst an, dass sie die Ursache für die Beziehungsprobleme war. Doch schließlich kam der Hollywood-Star zu der Erkenntnis, dass er das Problem in ihrer Beziehung war. Sie erklärte: „Es kam aus heiterem Himmel, aber es basierte auf der Grundlage, dass ich so viel Liebe und Vertrauen für diese Person hatte, dass ich dachte, es müsse an mir liegen. Wenn einer von uns beiden verrückt ist, dann muss ich es sein. Es war also sehr, sehr schwierig, zu sagen: ‚Nein, ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist sein Zeug‘. Ich habe mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und versucht, das, was mit mir nicht stimmte, in Ordnung zu bringen.“