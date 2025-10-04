Film Anne Hathaway und Adam Driver spielen gemeinsam in ‚Alone at Dawn‘

Anne Hathaway at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.10.2025, 13:00 Uhr

Die beiden Schauspieler stehen für den neuen Film von Ron Howard vor der Kamera.

Anne Hathaway und Adam Driver werden gemeinsam in Ron Howards neuem Film auftreten.

Das Duo steht für das Kriegsdrama ‚Alone at Dawn‘ vor der Kamera, das der Regisseur für Amazon MGM inszeniert. ‚Alone at Dawn‘ basiert auf der wahren Geschichte des Air-Force-Combat-Controllers John Chapman (gespielt von Driver) und einer Geheimdienstoffizierin (Hathaway), die darum kämpft, dass er posthum die Medal of Honor erhält. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2019 von den Autoren Dan Schilling und Lori Longfritz, Chapmans Schwester. In der Beschreibung des Buchverlags Grand Central Publishing, einem Imprint der Hachette Book Group, heißt es: „In den frühen Morgenstunden des 4. März 2002, knapp unterhalb des 3.190 Meter hohen Gipfels eines Berges im Osten Afghanistans, tobte eine heftige Schlacht. In der Unterzahl kämpften Air-Force-Combat-Controller John Chapman und eine Handvoll Navy SEALs verzweifelt darum, den Gipfel einzunehmen, um einen vermissten Kameraden zu finden.“

Chapman, der den Angriff anführte, wurde bei der ersten Attacke schwer verwundet. Sein SEAL-Kommandant glaubte daraufhin, er sei tot, und befahl den Rückzug. Doch Chapman kam wieder zu Bewusstsein – allein, während der Feind ihn von drei Seiten umzingelte. John Chapman bewies anschließend unglaublichen Mut, indem er zunächst das Leben seiner SEAL-Kameraden rettete und dann, obwohl er tödlich verwundet war, allein gegen zwei Dutzend schwer bewaffnete Gegner kämpfte, um das Leben eines herannahenden Rettungstrupps zu schützen. Dies brachte ihm posthum die Medal of Honor ein. Chapman war der erste Luftwaffensoldat seit fast fünfzig Jahren, dem diese höchste Auszeichnung für Amerikas größte Helden verliehen wurde.

Das Drehbuch für ‚Alone at Dawn‘ wurde von Michael Russell Gunn, Autor und Produzent der Serie ‚Designated Survivor‘, adaptiert. Erin Cressida Wilson arbeitete an Überarbeitungen des Skripts, während auch die Theaterautorin Amy Herzog zusätzliche Beiträge lieferte. Dan Schilling, selbst ehemaliger Combat-Control-Techniker, fungiert bei der Filmproduktion als militärischer Berater.