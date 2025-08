Film Anthony Mackie hätte Rolle in ‚Tödliches Kommando‘ fast verloren

Der Schauspieler hätte seinen Part in dem Film fast abgeben müssen, da er schon ein anderes Projekt zugesagt hatte.

Anthony Mackie hätte seine Rolle in ‚Tödliches Kommando – The Hurt Locker‘ beinahe verloren, weil er bereits für einen anderen Film verpflichtet war.

Der 46-jährige Schauspieler erhielt viel Lob für seine Darstellung eines Soldaten in Kathryn Bigelows Kriegsdrama von 2008, doch wie er jetzt verriet, war er ursprünglich an ein anderes Projekt gebunden, das sich jedoch verzögerte. Deshalb wurde die Rolle zunächst jemand anderem angeboten. In einer Folge der Serie ‚Know Their Lines‘ von ‚Variety‘ erklärte Mackie: „‚The Hurt Locker‘ war wahrscheinlich eine der wichtigsten Schauspielerfahrungen, die ich je gemacht habe. Wir haben den Film 2007 gedreht, und ich erinnere mich, dass ich damals gerade in North Carolina an einem Film gearbeitet habe, mit dem vielleicht schlechtesten Regisseur, der je Regie geführt hat. Ironischerweise ist dieser Film deshalb nie erschienen. Weil sich der Dreh verzögerte, musste ich ‚The Hurt Locker‘ absagen. Sie boten die Rolle jemand anderem an.“

Doch Mackie hatte Glück: Der andere Schauspieler lehnte die Rolle ab, weil „das Geld nicht ausreichte“. Die Rolle ging schließlich zurück an Mackie und das Team erklärte sich bereit, mit dem Dreh zu warten, bis er das andere Projekt abgeschlossen hatte. Er sagte: „Sie kamen zu mir zurück und sagten: ‚Wir warten, wenn du es machst. Aber du musst am Tag nach dem Drehschluss ins Flugzeug steigen.'“

Der Dreh in Jordanien wurde für den Filmstar zu einer außergewöhnlichen Erfahrung: „Ich ging also von diesem miesen Regisseur, der absolut nichts in der Branche oder auf dem Regiestuhl zu suchen hatte, direkt zu Kathryn Bigelow. Kaum war ich in Amman, Jordanien, gelandet, ging es direkt los mit kultureller Recherche, militärischer Recherche, Charakterstudien. All dem, was ein richtiger Regisseur macht.“ Mackie habe durch diese Erfahrung gelernt, mit welchen Menschen er zusammenarbeiten wolle und mit welchen lieber nicht. ‚The Hurt Locker‘ wurde ein großer Erfolg und gewann bei der Oscar-Verleihung 2010 insgesamt sechs Academy Awards.