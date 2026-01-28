Musik Arctic Monkeys-Drummer Matt Helders verrät, ob neue Musik geplant ist

Arctic Monkeys drummer Matt Helders performing at O2 Arena in London - Sept 18 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 14:00 Uhr

Der Schlagzeuger äußert sich zur musikalischen Zukunft der britischen Indie-Rock-Band.

Arctic Monkeys haben derzeit keine unmittelbaren Pläne, neue Musik zu machen.

Die Indie-Legenden kehrten letzte Woche mit der Charity-Single ‚Opening Night‘ für War Child zurück – ihre erste Veröffentlichung seit dem Album ‚The Car‘ von 2022. Obwohl es sich um ein „einmaliges“ Projekt handelte, betonte Schlagzeuger Matt Helders, dass die Band weiter Musik veröffentlichen wird.

In der ‚New Music Show‘ von ‚BBC Radio 1‘ sagte er über das Wiedersehen mit seinen Bandkollegen zur Mitarbeit am ‚HELP(2)‘-Album: „Ich glaube, wir sind da reingegangen und wussten, dass es ein einmaliges Projekt ist. Aber nachdem wir es gemacht hatten, gingen wir wahrscheinlich nach Hause mit dem Gefühl, einfach viel Spaß bei der Arbeit an diesem Song gehabt zu haben.“ Über die musikalischen Pläne der Arctic Monkeys fügte der Drummer hinzu: „Es gibt keine Gespräche darüber, aber es ist definitiv etwas, das wir lieben, und wir werden es immer tun.“

Matt hatte kürzlich auch gegenüber ‚Apple Music 1‘ über seine Beziehung zu Frontmann Alex Turner gesprochen. „Manchmal sehen wir uns sechs Monate lang nicht, aber wenn wir uns treffen, ist es, als wären wir nie getrennt gewesen“, schilderte er. „So sind wir einfach miteinander, und das überträgt sich auch musikalisch. Wir hatten nur ein paar Tage dafür, und es fühlte sich an, als wäre nichts passiert; es gab keinen Abstand zwischen uns.“

‚HELP(2)‘ – die Fortsetzung von ‚HELP‘ aus dem Jahr 1995, das damals über 1,2 Millionen Pfund für Kinder im Bosnien-Konflikt einbrachte – erscheint am 6. März. Alle Einnahmen gehen an War Childs Programme für Nothilfe, Bildung, psychische Unterstützung und Schutz junger Menschen in kriegsgebeutelten Ländern. Das Album entstand während einer intensiven Aufnahmewoche im November 2025 in den Abbey Road Studios unter der Leitung von Produzent James Ford.

Er brachte ein riesiges Line-up an Künstlern zusammen, darunter Anna Calvi, Arlo Parks, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Damon Albarn, Depeche Mode, Foals, Fontaines D.C., Greentea Peng, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, Wet Leg und Young Fathers. Damon Albarn arbeitete für seinen Track ‚Flags‘ mit Johnny Marr, Kae Tempest und Grian Chatten zusammen, während Olivia Rodrigo ‚The Book of Love‘ gemeinsam mit Blur-Gitarrist Graham Coxon aufnahm.