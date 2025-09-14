Musik Ariana Grande ‚extrem verärgert‘ über betrügerische Ticket-Händler

Ariana Grande - AVALON - MTV VMAs - September - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2025, 13:50 Uhr

Die Sängerin findet es schrecklich, dass Internethändler ihren Fans regelmäßig das Geld aus der Tasche ziehen.

Ariana Grande kämpft aktuell dagegen, dass Verkäufer von Zweittickets Profit aus ihrer kommenden Tour schlagen.

Die 32-jährige Sängerin ist am Boden zerstört, weil echte Fans leer ausgehen, während betrügerische Tickethändler das große Geld machen. Auf Instagram verriet sie, dass sie aktuell intensiv an einer Lösung arbeitet. Sie schrieb: „Hi meine Engel, ich war die ganze Woche am Set, aber ich wollte euch wissen lassen, dass mich das, was mit den Zweitticket-Weiterverkäufern passiert, erreicht hat. Und natürlich bin ich extrem verärgert darüber. Ich habe jede freie Minute am Telefon verbracht und für eine Lösung gekämpft. Ich habe euch zugehört und hoffentlich schaffen wir es, mehr dieser Tickets in eure Hände zu bekommen statt in ihre. Es ist nicht richtig.“

Obwohl Ariana derzeit noch keine funktionierende Lösung für das Problem mit den Zweittickethändlern präsentieren kann, versichert sie ihre Anhängerschaft dennoch, dass die ärgerliche Angelegenheit für sie oberste Priorität habe. „Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass mein Team und ich es sehen, dass es mir sehr wichtig ist und dass wir alles tun werden – und bereits tun – was wir können“, schrieb sie in ihrem Beitrag weiter. „Ich liebe euch so sehr und danke euch für eure Geduld und euer Verständnis.“

Die ‚Eternal Sunshine Tour‘ umfasst insgesamt 36 Termine, die im Sommer 2026 in den USA, Kanada und Großbritannien stattfinden sollen. Der Startschuss fällt am 6. Juni 2026 in Oakland, Kalifornien, bevor die Tournee laut Plan am 6. August 2026 in London, England, enden wird. Die Konzertreihe begleitet Arianas siebtes Studioalbum mit dem Titel ‚Eternal Sunshine‘, das bereits im März 2024 auf dem Plattenlabel ‚Republic Records‘ erschienen war.