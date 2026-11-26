Musik Ariana Grande vergleicht Kritik an ‚petal‘-Video mit einer Folge von ‚Black Mirror‘

Ariana Grande at Focker-In-Law premiere - Getty - November 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 11:00 Uhr

Ariana Grande hat sich zu den Reaktionen auf ihr 'petal'-Musikvideo geäußert und betont, dass sie daran nichts ändern würde.

Ariana Grande hat die Kritik an ihrem Musikvideo zu ‚petal‘ mit einer Folge der dystopischen Serie ‚Black Mirror‘ verglichen.

Die Sängerin zeigte sich überrascht über die Reaktionen auf den Clip und betonte, dass sie an ihrer künstlerischen Entscheidung nichts ändern würde. Das Musikvideo zu ihrer Single erschien Ende Juli. Darin geht es um Pepper, eine fiktive Nachwuchsschauspielerin, deren Aussehen von einer Gruppe unangenehmer männlicher Führungskräfte kritisch beurteilt wird. Diese drängen sie dazu, verschiedene Aspekte ihres Erscheinungsbildes zu verändern. Ironischerweise wurde anschließend auch Ariana selbst wegen ihres Aussehens kritisiert.

Im Podcast ‚Las Culturistas‘ kommentierte die 33-Jährige die Situation mit den Worten: „Das ist ‚Black Mirror‘.“ Trotz der „interessanten“ Reaktionen würde sie das Video jederzeit wieder genauso veröffentlichen. „Ich habe meinen Musikstil oder irgendetwas anderes noch nie danach ausgerichtet, was die Menschen meiner Meinung nach von mir erwarten. Ich bin in dieser Hinsicht immer authentisch geblieben“, betonte Ariana. Darauf sei sie sehr stolz. Die ‚hate that i made you love me‘-Interpretin erklärte außerdem: „Es kommt, wie es kommt. Die Menschen, die zu mir gehören, werden auch weiterhin zu mir halten.“

Die ‚Wicked‘-Schauspielerin erinnerte sich außerdem an die Verbundenheit mit den Menschen, die an dem Musikvideo zu ‚petal‘ mitgewirkt hatten. Besonders bewegend sei für sie der gemeinsame Austausch am Set gewesen. Alle Beteiligten hätten bereits Erfahrungen damit gemacht, aufgrund von Dingen beurteilt zu werden, die nichts mit ihrem Talent oder ihrer Arbeit zu tun hätten. „Es war also ein wunderschöner Drehtag, und es hat sich wirklich gut angefühlt“, schwärmte Ariana.

Bereits im August hatte die Musikerin Einblicke hinter die Kulissen der Dreharbeiten geteilt und ihre persönliche Verbundenheit mit dem Projekt zum Ausdruck gebracht. „Ich liebe dieses Video von ganzem Herzen“, schrieb sie auf Instagram. „Ich möchte meinen brillanten Wegbegleitern und Freunden meine tiefste und unendliche Dankbarkeit aussprechen. Sie haben diesen Song gemeinsam mit mir zum Leben erweckt und dabei geholfen, diese Geschichte zu erzählen.“