Film Teri Polo weinte vor Rührung, als sie für ‚Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich‘ angefragt wurde

Teri Polo - AVALON - New York - Nov 2026 - Focker-in-Law premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 11:00 Uhr

Teri Polo schlüpft in der neuen Komödie bereits zum vierten Mal in ihre Rolle als Pam Focker.

Teri Polo war völlig überwältigt, als sie gefragt wurde, erneut in die Rolle der Pam Focker zu schlüpfen.

Die Schauspielerin hätte sich niemals vorstellen können, dass es tatsächlich einen vierten Film der beliebten Comedy-Reihe geben würde. In der von John Hamburg inszenierten Komödie ‚Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich‘ kehr sie als Ehefrau von Greg Focker (Ben Stiller) zurück. Darin bringt ihr Sohn Henry (Skyler Gisondo) seine Freundin Olivia Jones (Ariana Grande) mit nach Hause, damit sie die Familie kennenlernt. Olivia war zuvor als FBI-Verhandlungsführerin bei Geiselnahmen tätig.

Für Polo war die Rückkehr zum Franchise, das 2000 mit ‚Meine Braut, ihr Vater und ich‘ begann, eine ganz besondere Erfahrung. Damals lernte Greg die Eltern seiner zukünftigen Frau Pam kennen: Dina Byrnes (Blythe Danner) und Jack Byrnes (Robert De Niro). Im Gespräch mit ‚Today.com‘ bezeichnete Polo ihre erneute Beteiligung als „mehr als erfüllend“. Die 57-Jährige erklärte: „Ich könnte mich jetzt zur Ruhe setzen und sagen: ‚Ich habe es geschafft, Mann. Ich habe es geschafft.'“

Als sie für den vierten Teil angefragt wurde, habe sie zunächst keine Worte gefunden. „Mein Agent und mein Manager waren am Telefon und fragten immer wieder: ‚Teri, Teri, bist du noch da?'“, schilderte die Schauspielerin. „Und ich saß einfach nur da, brachte kein Wort heraus und weinte.“ Die Anfrage kam für Polo völlig unerwartet. „Dass sie noch einen vierten Film mit mir drehen würden, wäre mir niemals in den Sinn gekommen“, gestand sie.

Weder Polo noch ihre Co-Stars hatten damals mit dem großen Erfolg von ‚Meine Braut, ihr Vater und ich‘ gerechnet. Der Film spielte bei einem Produktionsbudget von 55 Millionen Dollar weltweit mehr als 330 Millionen Dollar ein. „Während der Dreharbeiten dachten wir nur: ‚Oh, wir sind lustig‘ und ‚Oh, das war großartig.‘ Aber wir hatten keine Ahnung, was daraus werden würde“, berichtete sie. Mit Robert De Niro und Ben Stiller, dessen Comedy-Karriere damals gerade auf dem Höhepunkt war, seien die Voraussetzungen zwar gut gewesen. Dass der Film jedoch gleich drei Wochenenden in Folge Platz eins der Kinocharts belegen würde, habe alle überrascht. „Da wusste ich, dass sie sich sagten: ‚Okay, wir müssen sofort mit der Arbeit am zweiten Film anfangen!'“, verriet die Darstellerin.

Auf den Auftakt folgten 2004 ‚Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich‘ und 2010 ‚Meine Frau, unsere Kinder und ich‘. Die Filme begleiteten Greg und Pam durch ihr Familienleben mit Sohn Henry (Colin Baiocchi) und dessen Zwillingsschwester Samantha (Daisy Tahan). Nun kommt mit ‚Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich‘ ein weiterer Teil hinzu.