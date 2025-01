Stars Austin Butler und Kaia Gerber: Trennung!

Austin Butler and Kaia Gerber - April 2023 - TIME 100 Gala - NYC - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 09:00 Uhr

Die Stars haben sich Berichten zufolge nach drei gemeinsamen Jahren getrennt.

Austin Butler und Kaia Gerber haben sich Berichten zufolge nach drei gemeinsamen Jahren getrennt.

Der 33-jährige Schauspieler wurde erstmals Ende 2021 mit dem Model (23) gesichtet, bevor Anfang 2022 bestätigt wurde, dass sie ein Paar sind. Nun heißt es, das Paar habe über die Feiertage herum Schluss gemacht hat. Insider erzählten TMZ, dass „das Paar seine romantische Beziehung gegen Ende 2024 beendet hat“, aber sie betonten, dass es „kein böses Blut“ zwischen den beiden Hollywood-Stars gibt. Ein weiterer Insider bestätigte die Nachricht gegenüber ,People‘. Es soll zwar keinen konkreten Grund für die Trennung geben, es werde jedoch vermutet, dass das Paar einfach das Gefühl hatte, dass ihre Beziehung ihren Lauf genommen hat.

Der ,Elvis‘-Star und Kaia – die Tochter der Laufsteg-Legende Cindy Crawford und des Geschäftsmannes Rande Gerber – hatten im Laufe ihrer gemeinsamen Zeit zahlreiche öffentliche Auftritte. Sie erschienen bei der Met Gala im Jahr 2022, der Vanity Fair Oscars Party und wurden bei den Golden Globes 2023 küssend gesehen. Die beiden haben sich nie wirklich über ihre gemeinsame Zeit geäußert. Kaia erklärte einst, dass ihr Liebesleben das einzige sei, was sie in ihrem Leben „privat“ gelassen habe. Sie sagte dem ,WSJ‘: „Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass so wenige Dinge in meinem Leben privat sind, und das ist eines der Dinge, die ich versuche, so heilig wie möglich zu halten.“