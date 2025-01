Stars ,Babygirl’-Star Harris Dickinson: Er fühlt sich immer noch wie ein „pummeliger Junge“

13.01.2025

Harris Dickinson erzählte, dass er sich trotz seiner Gewichtsabnahme immer noch wie ein „pummeliger Junge“ fühle.

Der 28-jährige Schauspieler, der an der Seite von Nicole Kidman in dem Erotikthriller ,Babygirl‘ mitspielt, war als Kind übergewichtig, bevor er in seinen späten Teenagerjahren abnahm und seine Schauspielkarriere startete.

Auf die Frage, wie er mit der „Objektivierung“ umgeht, verriet Harris in einem Interview mit der Zeitung ,The Independent‘: „Nicht sehr gut. Das war eine sehr schnelle Antwort. Ich meine, ich habe den richtigen Filmemacher. Ich habe keine wirkliche Angst davor, meinen Körper und so zu zeigen. Ich wurde so erzogen, Sie wissen schon, ‚Liebe dich selbst, liebe deinen Körper, sei stolz darauf.‘“ Der Star fügte hinzu: „Aber ich war ein echt pummeliger Junge, richtig? Und das habe ich erst in meinen späten Teenagerjahren ablegen können. Das habe ich also immer im Kopf und ich glaube nicht, dass das einen jemals verlässt … Und es fühlt sich irgendwie seltsam für mich an, da ich es nicht besonders gewohnt bin … ‚begehrt zu werden‘ .“ Harris war zuvor in Filmen wie ‚The King’s Man‘, ‚Triangle of Sadness‘, ‚Der Gesang der Flusskrebse‘ und ‚Blitz‘ zu sehen und erhält aktuell Anerkennung für seine Rolle in ‚Babygirl‘, für den Harris den Virtuoso Award beim Santa Barbara International Film Festival gewonnen hat.