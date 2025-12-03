Musik Bad Bunny führt 2025 die globalen Spotify-Wrapped-Charts an

Bad Bunny - Caught Stealing NY Premiere - Dave Allocca - Starpix BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2025, 19:49 Uhr

Bad Bunny ist 2025 zum vierten Mal zum weltweit größten Spotify-Künstler gekürt worden.

Der 31-jährige Rapper holte sich den Titel – den er bereits 2020, 2021 und 2022 innehatte – mit über 19,8 Milliarden Streams im Jahr 2025 zurück. Damit verwies er Taylor Swift in der Spotify-Wrapped-Auswertung wieder auf Platz zwei. Die Top-5 der globalen Künstler vervollständigen The Weeknd, Drake und Billie Eilish, gefolgt von Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh und Fuerza Regida in den Top 10.

Auch bei den Alben dominiert Bad Bunny: Sein Album ‚DeBÍ TiRAR MáS FOToS‘ wurde zum globalen Top-Album 2025 gekürt. Auf Platz zwei folgt der Soundtrack ‚KPop Demon Hunters‘, danach kommen Veröffentlichungen von Billie Eilish, SZA, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Alex Warren, Morgan Wallen und Kendrick Lamar.

Mit ‚Un Verano Sin Ti‘ belegt Bunny zudem Platz zehn der weltweiten Album-Rangliste. Spotify feiert seinen Erfolg mit besonderen Aktionen auf der Plattform – darunter ein globaler Film-Launch, Fan-Experiences und Easter Eggs direkt in der App.

Der Erfolg ist auch ein Vorgeschmack auf seinen Super-Bowl-Halbzeitauftritt im Februar 2026. Im Gespräch mit Zane Lowe bei ‚Apple Music 1‘ sagte er über die Ankündigung im September: „Ich war emotional, es fühlte sich gut an.“ Besonders glücklich mache ihn die Reaktion seiner Freunde und Fans. Der ‚Dikiti‘-Hitmacher kündigte an, bei seinem Auftritt seine puertoricanischen Wurzeln in den Mittelpunkt zu stellen: „Ich werde den Moment genießen. Ich werde zeigen, was wir haben – unsere Musik, unsere Kultur. Ich gehe einfach auf die Bühne, um Spaß zu haben.“

Spotify Wrapped

Global Top Artists 2025:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. The Weeknd

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Kendrick Lamar

7. Bruno Mars

8. Ariana Grande

9. Arijit Singh

10. Fuerza Regida

Global Top Albums 2025:

1. ‚DeBÍ TiRAR MáS FOToS‘ von Bad Bunny

2. ‚KPop Demon Hunters‘ von KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys

3. ‚HIT ME HARD AND SOFT‘ von Billie Eilish

4. ‚SOS Deluxe: LANA‘ von SZA

5. ‚Short n‘ Sweet‘ von Sabrina Carpenter

6. ‚MAYHEM‘ von Lady Gaga

7. ‚You’ll Be Alright, Kid‘ von Alex Warren

8. ‚I’m The Problem‘ von Morgan Wallen

9. ‚GNX‘ von Kendrick Lamar

10. ‚Un Verano Sin Ti‘ von Bad Bunny