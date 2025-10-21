Stars Ben Stiller: Comedians sollen ‚der Macht die Wahrheit sagen‘

Ben Stiller -Hulu's Nutcrackers - Press Call - Hulu BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star findet es wichtig, trotz des aktuellen politischen Klimas "Risiken einzugehen".

Ben Stiller äußert sich zur aktuell schwierigen Lage von Komikern.

Der 59-jährige Schauspieler fordert Comedians auf, trotz des derzeitigen politischen Klimas weiterhin „Risiken einzugehen“. Im September wurde Jimmy Kimmels Sendung nach einer Bemerkung über den Tod von Charlie Kirk vorübergehend ausgesetzt, während Präsident Donald Trump viele Late-Night-Moderatoren öffentlich kritisiert hat.

„Wir leben in einer Welt, in der es immer schwieriger wird, Risiken mit Comedy einzugehen“, erklärte Stiller im Gespräch mit ‚Radio Times‘. „Man sieht das direkt bei uns im Land. Aber ich denke, es ist wichtig, dass Comedians weiterhin das tun, was sie tun – der Macht die Wahrheit sagen und frei äußern, was sie wollen. Das ist das Wichtigste.“

Der ‚Severance‘-Produzent sprach auch über die Auswirkungen der sozialen Medien auf Comedy. Er räumte ein, dass „Inhalte sehr schnell ein riesiges Publikum erreichen“, doch die kurzen TikTok-Sketche könnten Dinge zu sehr vereinfachen. „Ich denke, wir haben unsere Aufmerksamkeitsspanne ein wenig reduziert. Ich schätze mich glücklich, dass ich in der analogen Welt aufgewachsen bin“, sagte der Hollywood-Star.

Anfang dieses Monats machte der ‚Zoolander‘-Darsteller Social Media auch für den Rückgang von Comedy-Filmen verantwortlich. „Überall lauern Fallstricke. Twitter hat alles verändert. Es startete 2009 und ermöglicht sofortige Reaktionen“, schilderte er gegenüber der Zeitung ‚The Times‘. Die Angst vor negativem Online-Feedback habe Filmstudios „vorsichtiger“ gemacht. „Studios versuchen, Filme zu produzieren, die eine Milliarde Dollar einspielen, aber Comedy ist einfach: Die Leute lachen oder nicht. Und das ist hart“, so Stiller.