Film Ben Stiller: Neuer Film ist echt und ehrlich

Ben Stiller - US Open 2022 - - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2024, 10:00 Uhr

Ben Stillers neuer Film ‚Nutcrackers‘ wurde „ohne Zynismus und Bösartigkeit“ gedreht.

Der 58-jährige ‚Nachts im Museum‘-Darsteller kommt jetzt für seine erste Filmrolle seit sieben Jahren zurück auf der Leinwand. Er spielt in dem neuen Streifen einen Workaholic, der die Stadt verlässt und ins ländliche Ohio reist, um sich um seine vier verwaisten Neffen zu kümmern. Ben hat nun verraten, dass das Drehbuch ihn zurück ins Rampenlicht gelockt hat, weil es so gesund und rein war. Auch seine jungen Co-Stars – die Brüdern Homer, Ulysses, Atlas und Arlo Janson – waren ein Anreiz für den Film-Veteran.

Bei einer Vorführung des Films auf dem Toronto International Film Festival erklärte Ben: „Ich habe vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, dass ich nur dann wieder etwas drehen würde, wenn es wirklich bei mir ankommt. Ich wollte diese Jungs treffen und ein Teil davon sein.“ Regisseur David Gordon Green fügte hinzu: „Es gab einen Teil von mir, der dachte, es wäre an der Zeit, etwas anderes zu machen. Ich habe mich selbst herausgefordert, einen Film ohne Zynismus und Bösartigkeit zu machen.“

Ben betonte außerdem, dass er den Film in Kinos sehen wollte, anstatt direkt auf eine Streaming-Plattform zu gehen, und fügte hinzu: „Es ist wichtig für uns, einen Film wie diesen in einem Kino zu erleben. Wir brauchen mehr Filme wie diesen auf der Leinwand. Es ist nostalgisch für uns, aber es ist das, was die Leute genießen.“