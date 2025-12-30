Stars Beyoncé wird offiziell Milliardärin

Beyonce - Kansas City Renaissance Tour 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2025, 09:00 Uhr

Beyoncé hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Die Sängerin ist offiziell Milliardärin.

Laut ‚Forbes‘ ist die 44-Jährige damit die fünfte Musikerin, die diesen Status erreicht, nach Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna und Bruce Springsteen.

Ein wesentlicher Faktor ist ihr 2008 gegründetes Unternehmen Parkwood Entertainment, das ihre Karriere steuert und Musik, Filme, Dokumentationen sowie Tourneen produziert. Dadurch kann Beyoncé einen größeren Teil der Einnahmen selbst kontrollieren. Besonders erfolgreich war zuletzt die ‚Cowboy Carter Tour‘, die über 400 Millionen Dollar an Ticketverkäufen und zusätzlich rund 50 Millionen Dollar an Merchandise einspielte.

‚Forbes‘ schätzt, dass Beyoncé allein im Jahr 2025 vor Steuern rund 148 Millionen Dollar verdiente, was sie zur dritthöchstbezahlten Musikerin weltweit machte. Hinzu kommen Einnahmen aus ihrem Musikkatalog und lukrativen Werbedeals.

Beyoncé selbst misst Erfolg allerdings nicht allein an Zahlen. In einem Interview mit ‚GQ‘ sagte sie: „Ich bin von Authentizität angezogen.“ Sie arbeite nur an Projekten, für die sie echte Leidenschaft empfinde. „Wenn ich mich nicht morgens und abends damit beschäftige, ist es nichts für mich“, erklärte sie. Erfolg bedeute für sie, sich voll zu engagieren, ständig besser zu werden und aus Rückschlägen zu wachsen.