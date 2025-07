Musik Björn Ulvaeus unsicher über Zukunft von ABBA Voyage, falls eines der Bandmitglieder stirbt

Bjorn Ulvaeus - AVALON - Rotterdam - September - 2024 - Mamma Mia The Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2025, 11:00 Uhr

Björn Ulvaeus weiß nicht, ob ABBA Voyage weitergeführt wird, wenn eines seiner Bandmitglieder stirbt.

Die einflussreiche Popgruppe – bestehend aus Anni-Frid Lyngstad (79), Benny Andersson (78), Björn Ulvaeus (80) und Agnetha Fältskog (75) – ist 2022 in Form digitaler „Abba-tars“ wiedervereint worden. Seitdem performten Hologramme der Band die größten ABBA-Hits in virtuellen Konzerten schon für über drei Millionen Menschen. Die Show beinhaltet auch eine zehnköpfige Live-Band und findet in einer eigens gebauten Arena mit 3.000 Sitzplätzen im Queen Elizabeth Olympic Park in London statt.

Björn hat jedoch noch nicht über die Zukunft der Show nachgedacht, sollte er, Anni-Frid, Agnetha oder Benny versterben. Er müsse irgendwann einmal mit den anderen Band-Mitgliedern sprechen, um herauszufinden, ob sie ihre Zustimmung geben würden, dass ABBA Voyage im Falle ihres Ablebens fortgeführt wird. Er sagte zu ‚Times Radio‘: „Das ist eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde… Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, ich habe nicht darüber nachgedacht.“ Allerdings findet Björn es gut, dass die Frage auf den Tisch gebracht wurde, denn: „Wir müssen im Vorhinein gemeinsam entscheiden, ob es für uns alle vier in Ordnung ist, nach unserem Tod weiterzumachen.“

‚ABBA Voyage‘ – angekündigt im September 2021 während einer weltweit übertragenen Pressekonferenz – zeigt das Quartett in Avatarform, wie es 1979 aussah. Möglich wurde dies durch hochentwickelte Motion-Capture-Technologie, während ihre Original-Gesangsstimmen verwendet werden. Im Mai feierte ABBA drei Jahre seit dem Debüt der Show, und Björn und Agnetha „hätten nie gedacht“, dass sie so erfolgreich werden würde. Das ehemalige Ehepaar – verheiratet von 1971 bis 1979 – sagte im Mai: „Als wir eröffneten, hätten wir nie gedacht, dass wir drei Jahre später immer noch in London sein würden. Wir sind sehr dankbar, dass so viele von euch bei uns waren. Natürlich ist der Grund dafür, dass wir unser Konzert so lange aufrechterhalten konnten, unser unglaubliches Publikum.“ ‚ABBA Voyage‘ bietet den Fans 22 Songs, aufgeteilt in fünf Akte, einschließlich einer Zugabe. Die Show ist derzeit bis Januar 2026 buchbar.