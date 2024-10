Musik BLACKPINK-Star Lisa: Sie möchte mit Doja Cat zusammenarbeiten

Lisa of Blackpink - 2024 MTV Video Music Awards - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 16:00 Uhr

Der Star träumt von einer Kollaboration mit der Rapperin.

Lisa von BLACKPINK träumt von einer Kollaboration mit Doja Cat.

Die 27-jährige K-Pop-Sängerin verriet, dass die 29-jährige ,Agora Hills‘-Rapperin ganz oben auf ihrer Wunschliste von Künstlern stehe, mit denen sie ein Duett aufnehmen möchte.

Auf die Frage von Audacy, mit wem sie gerne zusammenarbeiten will, erzählte der Star: „Aber im Moment fällt mir Doja Cat ein. Ich liebe sie. Doja Cat ist definitiv mein nächstes Ziel.“ In diesem Sommer tat sich Lisa mit dem spanischen Popstar Rosalía für ihren Song ,New Woman‘ zusammen, und war beeindruckt, als sie ihr bei der Arbeit zusah. Die Musikerin schwärmte: „Sie ist unglaublich, sie ist ein Profi, wie jede einzelne Aufnahme, sie zieht einfach ihr Ding durch. Sie bewahrt sich einfach ihre Identität mit ihrer Musik, mit ihrer Kunst und allem. Also, ja, ich wollte so jemand wie sie sein, der seine Identität bewahren kann.“ Lisas Bandkollegin ROSÉ hat sich aktuell mit Bruno Mars für die Single ,APT’ zusammengetan. Der neue Song ist nach einem südkoreanischen Trinkspiel benannt, wobei Lisa Bruno in der verspielten Promo auf die Wange küsst. Der neue Track ist die erste Single aus ROSÉs mit Spannung erwartetem Solo-Debütalbum ,Rosie’, das am 6. Dezember erscheint.