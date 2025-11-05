Film Brendan Fraser und Rachel Weisz im Gespräch für vierten ‚Die Mumie‘-Film

Brendan Fraser and Rachel Weisz - The Mummy still - 1999 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 11:00 Uhr

Brendan Fraser und Rachel Weisz stehen derzeit in Gesprächen, um für einen vierten Teil der ‚Die Mumie‘-Reihe wieder zusammenzukommen.

Fraser spielte die Hauptrolle in den drei bisherigen Filmen – die 1999, 2001 und 2008 in die Kinos kamen – während Weisz in den ersten beiden Teilen mitwirkte. Nun könnten die beiden Stars erneut gemeinsam für ein weiteres Projekt von Universal Pictures vor der Kamera stehen. Mehrere Brancheninsider bestätigten gegenüber ‚Deadline‘, dass Fraser und Weisz über eine mögliche Rückkehr im Gespräch sind, doch Einzelheiten zur Handlung werden bislang streng geheim gehalten.

Laut dem Bericht soll das Regie-Duo Radio Silence – bestehend aus Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett – den kommenden Film inszenieren. Das Drehbuch stammt von David Coggeshall. Produzent Sean Daniel, der bereits die drei Originalfilme (‚Die Mumie‘, ‚Die Mumie kehrt zurück‘ und ‚Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers‘) betreute, wird voraussichtlich ebenfalls wieder an Bord sein. Auch James Vanderbilt, William Sherak und Paul Neinstein von Project X sollen den vierten Teil produzieren. Damit arbeiten Radio Silence und Project X erneut zusammen – wie schon zuvor bei der ‚Scream‘-Reihe sowie beim Horrorfilm ‚Ready or Not: Here I Come‘.

Im Jahr 2023 erzählte Brendan Fraser, dass er während der Dreharbeiten zum ersten ‚Die Mumie‘-Film beinahe ums Leben gekommen wäre, als ein Stunt schiefging. Auf die Frage, ob er beim Dreh 1999 tatsächlich in Lebensgefahr war, sagte er in der ‚Kelly Clarkson Show‘: „Fast. Ich wurde versehentlich wirklich ohnmächtig gewürgt. Ich stand auf den Zehenspitzen, mit dem Seil um den Hals, und irgendwann war einfach Schluss.“ Universal Pictures hat sich bislang nicht zu den Gerüchten über den neuen ‚Mumie‘-Film geäußert.