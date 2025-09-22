Musik Camila Cabello: Spontaner Auftritt bei der Hochzeit eines Fans

Camila Cabello - 2022 Power of Women Event - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 15:04 Uhr

Camila Cabello trat bei der Hochzeit eines Fans in Iowa auf – am Tag nach einem zufälligen Treffen in einem Hotel.

Die 28-jährige ‚Havana‘-Hitmacherin stieß am Vorabend der Hochzeit auf den Fan und willigte ein, ihren Hit ‚First Man‘ von ihrem 2019er ‚Romance‘-Album zu performen, während die Braut und ihr Vater in einem emotionalen Moment tanzten. Die Cousine der Braut teilte den Auftritt auf Instagram, und Camila – die in einem fließenden schwarzen Kleid bezauberte – erklärte, wie sie dazu kam, dass sie den „Vater-Tochter-Tanzmoment“ vertonte.

„Wir waren gestern in unserem Hotel und ich treffe Kelli und ihre Familie. Sie sagt: ‚Rate mal, ich mache meinen Vater-Tochter-Tanz zu deinem Song, ‚First Man‘.‘ Ich durfte Kelli treffen, ich durfte ihre Familie treffen, und ich durfte ihren großartigen Vater Clay treffen“, erzählte Camila schließlich. Da war für die entschieden, die Hochzeit auf die bestmögliche Weise aufzumischen: „‚First Man‘ ist ein wirklich besonderer Song für mich, weil es ein Song ist, den ich über meinen Vater geschrieben habe, und über den Moment, in dem ich heirate. Was ich noch nicht getan habe.“ Sie fuhr fort: „Wir haben das irgendwie geplant, und es war irgendwie eine kleine Last-Minute-Sache, die wir zusammengestellt haben, und ich fühle mich wirklich geehrt, ein Teil dieses Moments für dich zu sein, Kelli.“

Camila freute sich sehr darüber, Teil dieses speziellen Vater-Tochter-Tanzmoments zu sein, weil sie sich auch selbst als „Papakind“ bezeichnet. „Ich habe das Gefühl, dass dein Vater, wenn du Glück hast, deine erste Liebe ist, dein erster Held, und er ist der Mann, der sozusagen die Bühne für den nächsten Mann in deinem Leben bereitet.“