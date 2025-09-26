Musik Cardi B dementiert, ein Ersatz für Nicki Minaj zu sein

Cardi b - Grammys 2021 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 18:00 Uhr

Cardi B hat sich gegen Behauptungen gewehrt, sie sei positioniert worden, um Rap-Kollegin Nicki Minaj zu ersetzen.

Damit reagierte die Musikerin auf frühere Vorwürfe von Kanye West, der sie als „Industry Plant“, also als „Industrie Pflanze“, bezeichnet hatte. In einem aktuellen Interview reflektierte der in der Bronx geborene Star über die Erzählungen, die sie seit ihrem Durchbruch begleiten.

„Die Leute haben diese ganze Geschichte erfunden, dass ich in die Branche gekommen bin, um sozusagen die Karriere von jemandem zu übernehmen“, sagte Cardi jetzt zu Alex Cooper im Podcast ‚Call Her Daddy‘. „Aber so habe ich nie gedacht. Ich wollte einfach berühmt werden mit dem, was ich gerne mache … Manchmal verstehen sich Menschen eben einfach nicht miteinander.“

Auch wenn sie Nicki nicht direkt beim Namen nannte, kommen Cardis Kommentare nach jahrelangen Spekulationen über Spannungen zwischen den beiden Künstlerinnen. Zusätzliche Brisanz brachte Kanye, der 2018 in einem durchgesickerten Gespräch behauptet haben soll, Cardi sei ein „Industry Plant“ – also strategisch von Konzernkräften in der Hip-Hop-Branche platziert oder „gepflanzt“ worden. Er soll gesagt haben: „Sie hat buchstäblich Nicki Minaj ersetzt. Absichtlich haben sie sie dorthin gesetzt. Und jetzt weiß sie nicht, was sie tun soll.“

Cardi hatte diese Bemerkung nie öffentlich kommentiert – bis jetzt. Ihre neuesten Aussagen scheinen das Narrativ endgültig zurückzuweisen. Sie sagte: „Dafür war ich bestimmt. Ich war dazu bestimmt, das zu werden, egal wer mich unter Vertrag nahm, egal was. Ich wäre berühmt geworden und ich wäre eine Rapperin geworden.“