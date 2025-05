Musik Cardi B: Deshalb dauert die Arbeit an ihrem neuen Album so lange

Cardi B - Kamala Harris Rally - Wisconsin - November 1st 2024 - Andrew Harnik - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 11:00 Uhr

Cardi B verriet, dass die Arbeit an ihrem neuen Album so lange dauert, da ihr die Künstler, mit denen sie auf ihrer Platte kollaboriert, die Parts mit ihrem Gesang noch nicht geschickt haben.

Die Fans der ‚WAP‘-Hitmacherin müssen lange auf den Nachfolger ihres ‚Invasion of Privacy‘-Debütalbums von 2018 warten.

Die Rapperin verkündete jetzt, dass sie aktuell darauf wartet, dass ihre Kollegen ihre Anteile an den Songs bei ihr abgeben. Cardi erzählte in einem Livestream auf Instagram: „Ich brauche diese verd***ten Features wirklich. Und es ist so, dass ich diese Künstler nicht wirklich unter Druck setzen oder sie verrückt machen will, da ich sie total liebe.“ Die Prominente betonte jedoch scherzend, dass sie die Features selber singen würde, wenn sich die Musiker nicht „beeilen“ würden. Cardi sagte: „Ihr wollt euch diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich werde den Sch*** sonst selbst singen! Aber ich brauche euch alle wirklich, und ihr müsst euch beeilen, und ich liebe euch alle.“ Die Musikerin, die zuvor mit Stars wie Megan Thee Stallion, Bruno Mars, Lizzo und Migos zusammengearbeitet hat, enthüllte, dass sie für ihr kommendes Album auch mit einigen Newcomern kollaborierte.