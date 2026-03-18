Musik Carmit Bachar bricht ihr Schweigen

Carmit Bachar - In A Perfect World MAP Gala - March 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 11:00 Uhr

Carmit Bachar bricht ihr Schweigen über 'enttäuschenden' Ausschluss bei Pussycat Dolls-Reunion.

Carmit Bachar betont, dass sie „nicht kontaktiert“ wurde, was die Reunion der The Pussycat Dolls betrifft.

Die 51-jährige Sängerin – ein Gründungsmitglied der ‚Don’t Cha‘-Interpretinnen – wird nicht gemeinsam mit Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt und Ashley Roberts auf Tour gehen. Auch Melody Thornton und Jessica Sutta sind beim Comeback nicht dabei. In einem langen Instagram-Post schrieb Carmit: „Angesichts der jüngsten Entwicklungen halte ich es für wichtig, offen und respektvoll zu sprechen. Ich wurde bezüglich der Entscheidung der Gruppe, weiterzumachen, nicht kontaktiert und habe von diesen Plänen gleichzeitig mit der Öffentlichkeit erfahren.“

Die Sängerin, die weiterhin „tiefe Dankbarkeit für die Musik, die wir geschaffen haben“ empfindet, betonte, dass ihre Zeit bei den Pussycat Dolls „immer eine große Bedeutung“ haben werde. Sie fuhr fort: „Auch wenn das auf persönlicher Ebene enttäuschend ist, bin ich stolz auf die Rolle, die ich dabei gespielt habe, mitzugestalten, was The Pussycat Dolls geworden sind. Ich glaube, dass das Vermächtnis einer Gruppe nicht nur von denen aufgebaut wird, die auf der Bühne stehen, sondern auch von den gemeinsamen Beiträgen und der Vision, die sie zum Leben erweckt haben.“ Ihre Absicht sei es nicht, Spaltung zu erzeugen, sondern die Wahrheit zu würdigen sowie die Fans, die sie über die Jahre unterstützt haben. Sie lege besonderen Wert auf Transparenz und Respekt.

Carmit erklärte außerdem, dass sie sich nun auf ihr Wohlbefinden konzentriere und „mit Positivität und Zielstrebigkeit“ nach vorne blicke, während sie „offen für die Zukunft und dankbar für die anhaltende Liebe und Unterstützung“ sei. Ex-Bandkollegin Jessica kommentierte den Beitrag und betonte, dass Carmit „der Grund war, warum PCD überhaupt den Deal mit Interscope bekommen hat“. Sie schrieb: „Ich erinnere mich daran, wie sie dich entdeckt haben, als du für Gwen Stefani getanzt hast.“