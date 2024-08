Stars Cate Blanchett: Keine Einnahmen durch ‚Herr der Ringe‘-Rolle

Cate Blanchett - August 2024 - Avalon - Borderlands LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 10:00 Uhr

Cate Blanchett hat behauptet, dass „niemand irgendetwas verdient hat“ an ‚Herr der Ringe‘.

Die 55-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Galadriel in den Kinoadaptionen von J.R.R. Tolkiens epischer Romanreihe, aber als angedeutet wurde, dass dieser Schritt ihr bisher „größter“ Gehaltsscheck gewesen sein muss, bestand sie darauf, dass diese Annahme nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte.

In der Sendung ‚Watch What Happens Live‘ sagte sie zu Moderator Andy Cohen: „Willst du mich veralbern? Nein, niemand hat irgendetwas dafür bezahlt bekommen, diesen Film zu machen.“ Andy fragte die Oscar-Preisträger dann verwirrt, ob sie nichts von den Einnahmen erhalten habe, doch Cate bestand darauf, dass auch das nicht der Fall gewesen sei. Sie erzählte weiter, dass ihre einzige Motivation, den Film zu machen, darin bestand, mit Regisseur Peter Jackson zu arbeiten. Sie sagte: „Nein, das war lange vor all dem. Nein, nichts. Ich wollte mit dem Typen arbeiten, der ‚Braindead‘ gemacht hat. Ich meine, ich habe im Grunde genommen kostenlose Sandwiches bekommen und durfte meine Ohrenprothesen behalten. Nein, niemand hat etwas bezahlt bekommen!“

Die ‚Tar‘-Schauspielerin, die Berichten zufolge ein Nettovermögen von 95 Millionen US-Dollar hat, wurde dann gebeten, ihren bisher größten Gehaltsscheck zu nennen. Sie blieb auf diese Frage hin aber schüchtern und bestand nur darauf, dass Frauen in der Unterhaltungsindustrie nicht die riesigen Geldsummen verdienen, die von den Massen erwartet oder angenommen werden: „Frauen werden nicht so gut bezahlt, wie man denkt.“