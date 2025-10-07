Film Charlie Hunnam besuchte nach Filmrolle Grab des Serienmörders Ed Gein

Charlie Hunnam - Monster - The Ed Gein Story - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 18:16 Uhr

Charlie Hunnam unternahm eine persönliche Pilgerreise zum Grab des Serienmörders Ed Gein, nachdem er ihn in einem Netflix-Film gespielt hatte.

Charlie Hunnam unternahm eine persönliche Pilgerreise zum Grab des Serienmörders Ed Gein, nachdem die Dreharbeiten zu ‚Monster: The Ed Gein Story‘ abgeschlossen waren.

Der 45-jährige Schauspieler, der vor allem durch ‚Sons of Anarchy‘ bekannt ist, spielt den berüchtigten Mörder und Grabräuber in der neuesten Folge von Ryan Murphys Netflix-True-Crime-Anthologie – einer düsteren Neuinterpretation, die erforscht, wie Geins traumatische Vergangenheit und zerrissene Psyche in den 1950er-Jahren zu einer Reihe grausamer Verbrechen im ländlichen Amerika führten. Hunnam fand, dass der Besuch seines Grabes der richtige Weg war, um sich von seiner Figur zu verabschieden.

„Diesmal war die Rückkehr zur Realität extrem, weil ich in Chicago war – was nahe bei dem Ort liegt, an dem Ed Gein in Wisconsin lebte“, verriet Hunman jetzt im Gespräch mit ‚E! News‘. „Also bin ich hingefahren, habe den Tag dort verbracht, sein Grab besucht und Zeit mit ihm verbracht, was eine heilende Art war, Lebewohl zu sagen und einen Schlusspunkt hinter die Sache zu setzen.“

Hunnam erklärte weiter, dass seine langjährige Partnerin, die Schmuckdesignerin Morgana McNelis, eine wichtige Regel habe, wenn es darum gehe, dass er solch psychologisch belastende Rollen übernimmt: Er müsse danach vollständig zu sich selbst zurückkehren. Das Paar ist seit über 20 Jahren zusammen, und McNelis habe gesehen, wie sehr ihn manche Rollen mitnahmen. Er erinnerte sich: „Sie war frustriert darüber, dass ich nach solchen Rollen wie eine leere Hülle zurückkam. Also sagte sie zu mir, vor ungefähr zehn Jahren: ‚Hier sind die Spielregeln: Geh, mach deine Arbeit. Sei so egoistisch, wie du sein musst, aber nimm dir danach Zeit, denn wenn du zurückkommst, solltest du bereit sein, mich zu sehen.‘ Das ist völlig fair und wirklich schön.“