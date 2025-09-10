Stars Charlie Sheen: ‚Das ist keine Entschuldigungstour‘

Bang Showbiz | 10.09.2025

Der Schauspieler will sich nicht für vergangene Fehler entschuldigen.

Charlie Sheen will sich seinen Fans durch neue Projekte „wieder vorstellen“.

Der US-Schauspieler ist es leid, sich ständig für vergangene Fehler zu entschuldigen, und konzentriert sich nun auf die Zukunft. Er hofft, dass seine Memoiren und seine Netflix-Dokumentation die Menschen dazu ermutigen, seine Filme und Serien wieder zu genießen.

Der Hollywood-Star – dessen neue Dokumentation den Titel ‚aka Charlie Sheen‘ trägt – erklärte gegenüber dem ‚Interview‘-Magazin: „Wenn die Leute über die Vergangenheit reden wollen und über all diesen verdammten Mist, dann werde ich in der Lage sein zu sagen: ‚Weißt du was? Hier sind die guten Nachrichten, Kumpel. Du kannst es dir ansehen. Du kannst es lesen. Du kannst es dir sogar anhören. Hier hast du die drei Möglichkeiten.'“

Der ‚Two and a Half Men‘-Star – der in der Vergangenheit mit Drogenproblemen und rechtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte – betonte: „Das ist keine Entschuldigungstour. Die meisten meiner Fünfziger waren das schon. Es ist eher eine Art Wieder-Vorstellung, weil – mal ehrlich – es da draußen viele Leute gibt, die meine Filme nicht kennen, meine frühen Arbeiten nicht kennen, die ganze Entwicklung nicht kennen.“ Für viele sei er der „verrückte Typ mit dem Tigerblut“, so Charlie. „Ich glaube, es ist an der Zeit, mich diesem Teil meiner Fangemeinde neu vorzustellen.“

Der 60-Jährige enthüllte, dass die Dokumentation nur „an der Oberfläche kratzt“ von dem, was er in seinem Leben durchgemacht habe. Deshalb rief er die Fans dazu auf, zusätzlich auch seine Memoiren zu lesen. „Die Leute werden sagen: ‚Naja, ich habe die Doku gesehen. Warum sollte ich dein Buch kaufen?‘ Und ich werde sagen: ‚Weil es noch mehr zur Geschichte gibt.‘ Tatsächlich gibt es ein Zitat im Buch, das lautet: ‚Nur weil du das Ende einer Seite erreicht hast, heißt das noch lange nicht, dass du am Ende der Geschichte angekommen bist'“, erzählte Charlie.