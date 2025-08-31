Film Chris Columbus schließt ‚Cursed Child‘-Film mit originalem Harry-Potter-Cast aus

Christopher Columbus – Getty – New York BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2025, 18:48 Uhr

Harry-Potter-Regisseur Chris Columbus hat ein Wiedersehen des Original-Casts in einer ‚Cursed Child‘-Verfilmung ausgeschlossen.

Der Filmemacher – der die ersten beiden Filme der Zauberer-Saga inszenierte – besteht darauf, dass J.K. Rowlings umstrittene anti-transgender Äußerungen es „unmöglich“ gemacht haben, dass Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermine Granger) und Rupert Grint (Ron Weasley) zum Kult-Franchise zurückkehren.

Er sagte der ‚Times‘, als er nach einem Film basierend auf dem Theaterstück ‚Harry Potter and the Cursed Child‘ gefragt wurde: „Es wird niemals passieren. Jeder im Cast hat seine eigene Meinung, die sich von ihrer Meinung unterscheidet, was es unmöglich macht.“

Radcliffe selbst hat darauf bestanden, dass er seine titelgebende Rolle für einen ‚Cursed Child‘-Film nicht wieder aufnehmen wolle. Er sagte der ‚New York Times‘ bereits 2022: „Das ist nicht die Antwort, die irgendjemand hören möchte, aber ich glaube, ich konnte so gut zurückblicken und es genießen, weil es nicht mehr Teil meines Alltags ist. Ich bin an einem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, ich habe es aus ‚Potter‘ geschafft, und ich bin wirklich glücklich, wo ich jetzt bin, und zurückzugehen wäre eine massive Veränderung in meinem Leben.“

Auch wenn der ‚Lost City‘-Darsteller die Idee nicht völlig ausschließt, betonte er, dass Fans sehr lange warten müssten, um ihn wieder als Harry zu sehen. Er sagte: „Ich werde niemals nie sagen, aber die Star-Wars-Leute hatten 30, 40 Jahre, bevor sie zurückkamen. Für mich sind es erst 10. Es ist nichts, was ich im Moment wirklich machen möchte.“