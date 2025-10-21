Film Colman Domingo schließt sich Cast von ‚Wicked: Teil 2‘ an

Colman Domingo at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler leiht dem Feigen Löwen im englischen Original seine Stimme.

Colman Domingo gehört zum Cast von ‚Wicked: Teil 2‘.

Regisseur Jon M. Chu hatte kürzlich angedeutet, dass es einen geheimen Schauspieler in dem kommenden Film gibt, der dem Feigen Löwen seine Stimme leiht. Chu bat die Fans, bis zur Premiere des Films im November zu warten, um herauszufinden, wer hinter der Stimme steckt.

Allerdings hat das Filmstudio die Überraschung bereits selbst verraten, indem Colman über Social Media enthüllt wurde. Ein Video auf dem offiziellen ‚Wicked‘-Instagram-Account zeigt einen Schauspieler, der sich hinter einem Löwen-Teddy versteckt, bevor Domingo das Kuscheltier zur Seite schiebt und sich selbst offenbart. Der 55-Jährige sagte dann: „Wir sehen uns in Oz.“

Die Bekanntgabe von Domingos Besetzung folgt auf Chus Aussage, dass es eine „wilde“ Reaktion geben werde, wenn die Fans erfahren, wer dem Feigen Löwen seine Stimme leiht. In einem Interview mit ‚Deadline‘ erklärte der ‚Crazy Rich‘-Regisseur: „Mann, wartet nur auf den roten Teppich, wenn der Schauspieler, der uns die Stimme des Feigen Löwen gegeben hat, dort auftaucht.“

Chu berichtete, dass er den Schauspieler direkt über Instagram angeschrieben habe. Dieser sei sofort angetan von der Rolle gewesen. „Ich meinte: ‚Es sind nicht viele Zeilen, aber vielleicht hast du ein wenig Zeit. Ich weiß, dass du beschäftigt bist. Ich komme zu dir.‘ Und er antwortete: ‚Warum zum Teufel nicht, los geht’s!‘ Danach haben wir die Zeilen aufgenommen“, schilderte der Filmemacher.

Der kommende Musical-Blockbuster setzt die Ereignisse von ‚Wicked‘ (2024) fort und folgt den ehemaligen Freundinnen Elphaba (Cynthia Erivos) und Glinda (Ariana Grande). Darüber hinaus werden Jonathan Bailey als Prinz Fiyero und Ethan Slater als Boq im Film zu sehen sein.