Film Courteney Cox: Noch nicht sicher bei ‚Scream 7‘ dabei

Courteney Cox - Life Achievement Award Gala 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 08:00 Uhr

Courteney Cox hat noch nicht für ‚Scream 7‘ unterschrieben.

Die ‚Friends‘-Darstellerin war Berichten zufolge in Gesprächen, um ihre Rolle als Gale Weathers im kommenden siebten Teil der kultigen Horror-Franchise wieder aufzunehmen. Nun hat sie aber betont, dass sie eigentlich nicht zugestimmt habe, Teil des Films zu sein.

„Ich bin nicht offiziell unter Vertrag. Ich bin es nicht, aber es wird einen ‚Scream 7‘ geben“, sagte Courtney gegenüber ‚Variety‘. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Neve Campbell in die Filmreihe zurückkehren wird, nachdem sie den sechsten Film wegen eines Gehaltsstreits ausgelassen hatte. Kevin Williamson, der 1996 das Drehbuch für den ersten ‚Scream‘ schrieb, wird zum ersten Mal bei einem Film des Franchises Regie führen, womit er Christopher Landon ersetzt. Cox sagte: „Besser als diese Wahl kann es nicht werden. Es wird Spaß machen.“

Die Dreharbeiten sollen im Dezember in Atlanta beginnen, aber die 60-jährige Schauspielerin hat noch keinen genauen Zeitrahmen, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob sie beteiligt sein wird oder nicht. Sie fügte hinzu: „Sie schreiben die ganze Zeit um. Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, was los ist.“ Was auch immer passiert, Cox hofft, dass ihr Ex-Mann David Arquette als Dewey Riley zurückkehrt, obwohl seine Figur im ‚Scream‘-Revival 2022 getötet wurde. Sie sagte: „Ich verstehe die Gründe, warum sie es getan haben, aber wow! Sprechen wir über einen fehlenden Charakter. Dewey wird von den ‚Scream‘-Fans so geliebt. Sie müssen das hinkriegen.“

Während Campbell zurückkehrt, wurde Melissa Barrera, die 2022 in ‚Scream‘ und ‚Scream VI‘ Sam Carpenter spielte, nach pro-palästinensischen Kommentaren in den sozialen Medien über den Israel-Hams-Krieg aus dem Film gestrichen. Nach ihren Äußerungen verurteilte die Produktionsfirma Spyglass Media Barrera und betonte, dass das Studio „null Toleranz für Antisemitismus oder die Aufstachelung zu Hass in jeglicher Form“ habe. In der Erklärung hieß es: „Die Haltung von Spyglass ist unmissverständlich klar: Wir haben null Toleranz für Antisemitismus oder die Aufstachelung zum Hass in jeglicher Form, einschließlich falscher Verweise auf Völkermord, ethnische Säuberungen, Holocaust-Verzerrung oder alles, was die Grenze zu Hassreden eklatant überschreitet.“ Während Barrera aus dem Horrorstreifen entfernt wurde, verließ auch Jenna Ortega – die ihre Schwester Tara Carpenter spielte – das Projekt aufgrund von Terminkonflikten mit der zweiten Staffel von ‚Wednesday‘.