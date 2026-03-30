Musik Courtney Love war ‚wütend‘, als Melissa Auf der Maur Hole verließ, um zu Smashing Pumpkins zu gehen

Courtney Love - The National Portrait Gallery - Portrait Gala - Getty - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 14:00 Uhr

Courtney Love war „wütend“, als Melissa Auf der Maur die Band Hole verließ, um sich The Smashing Pumpkins anzuschließen.

Die heute 54-jährige Bassistin trat der Alternative-Rock-Band 1994 bei und war unter anderem auf dem erfolgreichen Album ‚Celebrity Skin‘ (1998) zu hören. Nach fünf Jahren stieg sie jedoch aus und tourte eine Zeit lang mit der Band, die von Courtneys Ex-Partner Billy Corgan geleitet wird. Über die Reaktion ihrer früheren Bandkollegin sagte Melissa im ‚Uncut‘-Magazin: „Sie war respektvoll, aber wütend, dass ich sie für ihren Ex-Freund verlassen habe.“ Sie fügte hinzu: „Es gab viel Drama, aber ich habe immer gesagt: Hole war mein Bachelor in Menschlichkeit, und die Pumpkins waren mein Master in Musik. Bei Hole habe ich gelernt, wie die Gesellschaft Frauen behandelt, und dann durfte ich im Grunde ‚Urlaub machen‘ und die beste Bassistin sein, die ich je war – indem ich mit den besten Musikern gespielt habe, mit denen ich jemals spielen werde.“

Melissa lobte die „Arbeitsmoral“ von Billy Corgan sowie die hohen Anforderungen der Live-Auftritte der Band. Sie erinnerte sich: „Die Intensität von Billy Corgan und seine Arbeitsmoral sowie die enorme Fingerfertigkeit, die ich als Bassistin brauchte, waren unglaublich. Wir spielten bis zu drei Stunden pro Abend, mit unterschiedlichen Setlists jeden Abend. Das war Musik auf olympischem Niveau.“ Melissa gab zu, dass sich Hole „auf dem Weg selbst das Herz gebrochen“ habe, bevor sie die Band verließ. Sie erklärte: „Ich bin pflichtbewusst geblieben und habe versucht, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten: nämlich Frauen in einer männerdominierten Szene zu etablieren. Wir hatten einen Top-40-Hit, wir waren so erfolgreich wie nie zuvor – und Courtney wandte sich ab und erkundete Hollywood, und ich war stinksauer.“

Gleichzeitig zeigt sie Verständnis für die persönlichen Schwierigkeiten, mit denen Courtney damals zu kämpfen hatte: „Sie überstand unermesslichen Schmerz. Nicht nur wegen Kurt Cobain und der Tatsache, als Mutter allein gelassen worden zu sein, sowie ihres eigenen Kampfes mit Sucht, sondern auch wegen eines ganzen Lebens ohne Liebe. Und dann wurde alles zu einer öffentlichen Hexenjagd.“ Das Vermächtnis von Hole sei deshalb im Dreck gelandet. Niemand habe sich laut Melissa darum gekümmert, weil sich auch niemand um Courtney gekümmert habe.

Die beiden Musikerinnen werden für Courtneys kommendes Soloalbum wieder zusammenarbeiten: Melissa singt Background-Vocals und wird sie auch auf Tour begleiten. Sie sagte abschließend: „Das ist das Happy End der Geschichte von Hole. Mir war nicht bewusst, wie sehr ich diese Versöhnung gebraucht habe, bis ich im Aufnahmeraum stand und mich in ihren Überlebensruf hineingefühlt habe. Sie ist einzigartig in meinem Leben – und in der Welt.“